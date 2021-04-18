شكرا لقرائتكم خبر عن قطار طوخ .. مياه القليوبية تدفع بسيارات للشرب إلى موقع الحادث (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن المهندس مصطفى مجاهد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، الدفع بسيارات توزيع مياه شرب على كافة المصابين بموقع حادث قطار طوخ الذي وقع ظهر اليوم الأحد، وتم التعزيز بسياره الإسعاف الخاصه بالشركة للمساهمة في نقل المصابين إلى المستشفيات.

وتقدم «مجاهد»بخالص العزاء لأسر وذوى ضحايا حادث خروج عربات قطار سندنهور ٩٤٩ عن القضبان، سائلاً المولى أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته ومغفرته ويسكنهم فسيح جناته، وأن يمن على المصابين بسرعة الشفاء، وأن يحفظ مصر وشعبها من كل سوء ومكروه.

شركة مياه القليوبية تدفع بسيارات مياه الشرب في موقع الحادث

شركة مياه القليوبية تدفع بسيارات مياه الشرب في موقع الحادث

شركة مياه القليوبية تدفع بسيارات مياه الشرب في موقع الحادث

شركة مياه القليوبية تدفع بسيارات مياه الشرب في موقع الحادث