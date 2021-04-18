شكرا لقرائتكم خبر عن «مستقبل وطن» ينظم ندوتين عن أهمية المشروعات الصغيرة في كفر الشيخ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نظم حزب مستقبل وطن بمحافظة كفرالشيخ ندوتين للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بمقر الحزب الرئيسي بمدينة كفر الشيخ، والثانية بمركز مطوبس، في إطار الدور المجتمعى للحزب برعاية المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس الحزب.



وقال الدكتور على أبوشوشة، الأمين المساعد ونائب أمين الحزب بالمحافظة، إن الندوة الأولى اقيمت بمقر الحزب بمدينة كفر الشيخ بحضور خميس عابوه، أمين المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومسؤولى الجهاز بالمحافظة محمد نعيم وحسين عمر وضياء العلماوى وعدد من أمناء وشباب الحزب، والثانية بمركز مطوبس بحضور الدكتورة فريدة عبده، أمين الحزب بمركز مطوبس وإيهاب المسمارى أمين التنظيم ومسؤول الجهاز وأعضاء بالحزب والعشرات من المواطنين.



أوضح أن المشروعات الصغيرة تحظى باهتمام كبير من القيادة السياسية للقضاء على البطالة وإتاحة فرص العمل للشبابإ إلى تحقيق التنمية لذا تحظى باهتمام بالغ من الحزب.