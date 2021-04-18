شكرا لقرائتكم خبر عن «الجزار» لـ«شركات المقاولات بالعلمين الجديدة»: لا نملك رفاهية الوقت والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

«لا نملك رفاهية الوقت، ولا مجال للتأخير فى مواعيد الانتهاء من تنفيذ المشروعات»، بهذه الجملة شدد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان، على استشاريى المشروعات ومسؤولى شركات المقاولات العاملة فى مدينة العلمين الجديدة، بضرورة الإسراع بالانتهاء من تنفيذ أعمال البوديوم، وتشطيب الواجهات الخارجية بالمجموعة الأولى للأبراج الشاطئية، التى يجرى الانتهاء من تنفيذها.

واستمع وزير الإسكان، خلال الاجتماع الذى عقده على هامش زيارته التفقدية لمدينة العلمين الجديدة، إلى شرح مفصل عن الموقف التنفيذى للمشروعات الجارى تنفيذها، مشددًا على جميع شركات المقاولات بسرعة الانتهاء من تنفيذ الأعمال، والالتزام بالجداول الزمنية المحددة، ووجه مسؤولى الهيئة وجهاز المدينة بتذليل جميع العقبات والمعوقات التى تواجه التنفيذ. وأكد الوزير أن مدينة العلمين الجديدة ستكون مدينة صالحة للحياة على مدار العام، وستكون مقصدًا للسياحة العالمية والمحلية، وتضم أنواع الإسكان المختلفة لكل شرائح المجتمع.