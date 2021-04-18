شكرا لقرائتكم خبر عن «صحة كفر الشيخ» تتابع مصابي كورونا بالعزل المنزلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكدت الدكتورة سوسن سلام، وكيل وزارة الصحة بكفرالشيخ، تغطية جميع مراكز المحافظة بمبادرة رئيس الجمهورية لـ«متابعة حالات العزل المنزلي لمرضى فيروس كورونا المستجد» تحت شعار «100 مليون صحة» في إطار حرص الوزارة على صحة وسلامة جميع مرضى فيروس كورونا المستجد .



أوضحت أن مبادرة رئيس الجمهورية تم تفعيلها بدءًا من يوم 5 ديسمبر 2021، لمتابعة الحالات البسيطة إكلينيكياً لمرضى فيروس كورونا المستجد الذين يخضعون للعزل المنزلي سواءً الذين تم تشخيصم بمستشفيات وزارة الصحة أو الذين ثبت إصابتهم بالفيروس من خلال التشخيص بواسطة الطبيب الخاص لهم ويخصعون للعزل المنزلي .



تابعت الدكتورة سوسن سلام أن عدد حالات العزل المنزلي التي تمت متابعتها منذ بداية المبادرة وحتى اليوم بالنسبة لحالات المرحلة الأولى بلغ 1869 حالة وحالات الموجة الثانية حتى اليوم 3280 بإجمالي متابعة عزل منزلي 5149 حالة، وأضافت أن المبادرة تقدم خدمات قياس نسبة تشبع الأكسجين في الدم للمرضى وقياس درجة الحرارة ومتابعة تطورات الأعراض الصحية من خلال الوحدات الصحية والمراكز الطبية داخل المحافظة، بالإضافة إلى تخصيص فرق طبية للمرور على المنازل مزودة بأجهزة «تابلت» لتسجيل كافة البيانات الخاصة بالحالات على النظام الإلكتروني .



تتخذ المبادرة جميع الإجراءات الوقائية والإحترازية خلال العمل، من خلال الاستفادة من قاعدة البيانات الخاصة بنظام الترصد الوبائي بوزارة الصحة، حيث تجرى متابعة المرضى بصفة دورية وفي حالة حدوث أي مضاعفات مرضية يتم نقل الحالة إلى المستشفيات لتلقي الرعاية الطبية اللازمة .