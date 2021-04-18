شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس البرلمان العربي يعزي مصر في حادث قطار طوخ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعرب عادل بن عبدالرحمن العسومي، رئيس البرلمان العربي، عن خالص التعازي والمواساة باسم البرلمان العربي، وبالأًصالة عن نفسه، لجمهورية مصر العربية قيادة وحكومة وشعباً في ضحايا حادث قطار طوخ الأليم بمحافظة القليوبية والذي أسفر عن ضحايا ومصابين.

وعبر رئيس البرلمان العربي عن أصدق مشاعر التعزية والمواساة لأسر الضحايا سائلًا المولى عز وجل أن يُسكنهم فسيح جناته وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان وأن ينعم على المصابين بالشفاء العاجل.