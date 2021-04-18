شكرا لقرائتكم خبر عن «المومياوات الملكية» تبدأ استقبال الجمهور.. والأجانب الأكثر حضورًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهد المتحف القومى للحضارة بالفسطاط إقبالًا متوسطًا، أمس، فى اليوم الأول لافتتاح قاعة المومياوات بعد نحو أسبوعين من نقلها فى موكب مهيب جذب أنظار ملايين المتابعين حول العالم، وسيطرت الجاليات الأجنبية على الجانب الأكبر من الحضور، رغم ارتفاع درجات الحرارة، فيما لم تخل قائمة الحضور من المصريين من مختلف الشرائح العمرية، ولاسيما الأسر بصحبة الأطفال.

ورفعت إدارة متحف الحضارة أسعار التذاكر، ليصل سعر التذكرة للمصريين 60 جنيهًا، ويشمل رسم دخول قاعة المومياوات، وكذلك التجوُّل فى القاعة المركزية للمتحف، ويُمنع التصوير منعًا باتًا داخل قاعة المومياوات، فيما يُتاح داخل القاعة الرئيسية التصوير بالهواتف ولكن دون استخدام الفلاش.

ومنذ اللحظة الأولى للدخول إلى المتحف، يتضح اهتمام غالبية الزوار بارتياد قاعة المومياوات على وجه التحديد، والتى تكافئ مساحتها مساحة القاعة المركزية تقريبًا، ولكن فى ممرات تجعل الزائر يحاكى تجربة التواجد فى بطن الأرض والاتصال مع عالم الموت، وفى حين تتوسط القاعة المركزية طاقة واسعة تُطل على البهو الرئيسى لقاعة المومياوات، يمكن الدلوف إليها عبر سلالم منحدرة بدرجة ميل محدودة، ويحرص القائمون على القاعة ألا يتعدى عدد الموجودين بالقاعة أكثر من عشرين فردًا. عبر صف طويل، يصطف الرواد من جنسيات عديدة انتظارًا لدورهم فى التواجد بحضرة المومياوات الملكية، ليستقبلهم تنبيه يحذر المصابين برهاب الأماكن المغلقة من ارتياد القاعة.

5 دقائق تنصح المشرفة المسؤولة من جانب المتحف عن تنظيم الدخول، بانتظارها على حواف البهو المستدير المؤدى لقاعة المومياوات، كنوع من التهيئة النفسية للزوار قبيل توديع هواتفهم وكاميراتهم، والانتقال إلى عالم آخر بالداخل، فيما تُعرض على جدران وأرضية البهو ذى السقف المفتوح صور نادرة للمومياوات فى توابيتها، ونقوش ملونة من جدران المعابد. إضاءة خافتة، تسهم الأرضيات والجدران المصنوعة من الجرانيت الأسود فى تدعيم مهمتها بعزل التشتيت والتركيز على تفاصيل المومياوات وصحبتها من التوابيت والمقتنيات الملكية، فيما ترشد الأسهم على الأرضيات إلى الطريق عبر الممرات منذ بداية الرحلة لدى مومياء الملك سقنن رع.