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البحرين تعرب عن بالغ التعازى والمواساة فى حادث قطار القليوبية

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القاهرة - سامية سيد - أعربت وزارة خارجية مملكة البحرين عن بالغ التعازي والمواساة إلى حكومة وشعب جمهورية مصر العربية الشقيقة في ضحايا حادث القطار بمحافظة القليوبية.
وأكدت الخارجية البحرينية - في بيان نشرته وكالة انباء البحرين/ بنا/ اليوم الأحد- تعاطف المملكة مع حكومة وشعب جمهورية مصر العربية الشقيقة في هذا المصاب الجلل، سائلة المولى عز وجل أن يتغمد المتوفين بواسع رحمته وغفرانه، وأن يمن على جميع المصابين بالشفاء العاجل.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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