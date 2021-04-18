شكرا لقرائتكم خبر عن وزير النقل ومحافظ القليوبية يتفقدان موقع حادث قطار طوخ بعد رفع العربات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجرى وزير النقل الفريق كامل الوزير، واللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية جولة تفقدية بمكان حادث قطار طوخ بعد رفع العربات والحطام الخاص بها تمهيدا لإعادة حركة السير بعد التأكد من سلامة منطقة الحادث وصلاحيتها لمرور القطارات فى اتجاه القاهرة بنها والعكس وتم فرض كردون أمنى بالمنطقة بإشراف مباشر من اللواء فخر الدين العربى مدير أمن القليوبية.

كانت المعدات الخاصة بهيئة السكك الحديدية قد تمكنت قبل قليل من رفع أول 4 عربات من عربات قطار طوخ المنكوب والذى خرجت عن القضبان بحضور محافظ القليوبية ومدير الأمن وذلك تمهيدا لإعادة حركة سير القطارات على الخطين.

ومن جانبها قامت الأجهزة الأمنية بفرض طوقا أمنيا بالمنطقة مع الاستمرار فى تواجد تمركزات هيئة الأسعاف بالمنطقة التى وصل عددها إلى 58 سيارة إسعاف والتى تم استخدامها فى نقل المصابين إلى المستشفيات المخلة لتلقى العلاج.

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وكان الخليج 365 قام قبل قليل ببث فيديو مباشر من مكان حادث إنقلاب طوخ حيث تم الدفع بعدد 58 سيارة من محافظات القليبوبية والشرقية وجار نقل المصابين المستشفيات المختلفة وأن محافظة القليبوبية قالت فى بيان لها قبل قليل عن ارتفاع عدد المصابين بحادث إنقلاب الركاب بطوخ إلى 103 حالة إصابة وذلك عقب خروج 8 عربات من القطار عن القضبان أثناء عودة من رحلته من القاهرة فى إتجاه المنصورة وجار المتابعة لحالات الإصابة والمتوفين وأنتقل المحافظ إلى مكان الحادث على رأس كافة القيادات التنفيذية.