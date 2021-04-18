رئيس مصر للطيران يبحث تحديات القطاع مع أمين الاتحاد العربي للنقل الجوي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبيد:

ناقش الطيار عمرو أبوالعينين رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، التحديات التي يواجهها قطاع الطيران على مستوى العالم، مع عبدالوهاب تفاحة، أمين عام الاتحاد العربي للنقل الجوي "الأكو"، وسبل التعاون بين شركات الطيران العربية ومقدمي الخدمات والمطارات، لتخطي الأزمة الراهنة بسبب جائحة فيروس كورونا.

جاء ذلك خلال لقاء أبوالعينين رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، مع تفاحة، في مقر الشركة، حيث قدم أمين عام "الأكو" التهنئة لأبو العينين لتكليفه للعمل رئيسًا للشركة القابضة لمصر للطيران.

كما أعرب الأمين العام للاتحاد العربي للنقل الجوي عن سعادته بترشيح أبو العينين لعضوية اللجنة التنفيذية بـ"الأكو".​