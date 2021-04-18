"الوطنية للإعلام": الرقابة الفنية تراجع كافة الأعمال المعروضة على شاشة رمضان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مينا غالي:

أكدت الهيئة الوطنية للإعلام برئاسة حسين زين أن جميع الأعمال الدرامية والبرامج التي تعرض على شاشاتها خلال شهر رمضان المعظم تتم مراجعتها من قبل الرقابة، مضيفًا أنه يتم حذف أية مشاهد قد تشكل خطرًا على المجتمع أو لا تتناسب مع عاداته وتقاليده.

وأوضحت الهيئة في بيان لها، اليوم الأحد، أن ذلك يتم بشكل مستمر انطلاقًا من حرصها على احترام الذوق العام ومراعاة عادات وتقاليد المجتمع المصري الأصيل وبما يتناسب وقدسية الشهر الكريم.

وتابعت الهيئة: "بناء على قرار المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة كرم جبر بإجراء تحقيق مع مسئولي إنتاج مسلسل الطاووس بعد الشكاوى العديدة حول استخدام لغة لا تتفق والذوق العام وعدم مراعاة تقاليد المجتمع المصري الأصيل".

وأكدت الهيئة تمسكها بإعلاء القيم وعدم المساس بالأسر المصرية والإساءة إليها ومراعاة تقاليد المجتمع والتمسك بمحتوى إيجابي هادف ينمي الوعي، مؤكدة أنها ستتخذ كافة الإجراءات اللازمة ضد أي عمل فني لا يراعي تلك المبادىء والقواعد التي هي سمة الفن المصري الأصيل والمتميز.