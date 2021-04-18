​​وزيرة البيئة تكشف جهود القضاء على السحابة السوداء أمام "الشيوخ"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:

قالت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، إن ملف البيئة اختلف في مصر في السنوات الأخيرة، بفضل دعم القيادة السياسية؛ حيث كان ذلك الملف مرتبطًا بمواجهة التلوث والمخلفات، ولكن أصبح التعامل مع ذلك الملف بصورة أوسع.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الطاقة بمجلس الشيوخ، اليوم الأحد، برئاسة النائب عبد الخالق عياد؛ لمناقشة المعوقات التي تواجه قطاع البيئة في مصر.

وأشارت فؤاد إلى أن قانون البيئة في مصر مثل كل بلاد العالم لم يعطِ الوزراء عنصر التنفيذ؛ ولكن منحهم التنسيق مع الجهات المختلفة، وهو ما دفعنا لفتح الملف بطريقة تساعد على تحقيق الهدف المرجو بإعادة حوكمة هذا الملف من خلال ٤ محاور.

وقالت وزيرة البيئة إن الوزارة نجحت في القضاء على ظاهرة السحابة السوداء خلال العامين الماضيين؛ والتي كانت تمثل مشكلة للمواطنين خلال موسم حصاد الأرز، لافتةً إلى أن الوزارة تعاملت مع ملف البيئة بشكل مختلف من خلال إعادة حوكمة هذا الملف.

وأكدت فؤاد أن المحاور الأربعة التي اتخذتها الوزارة للحفاظ على البيئة، وهي الحد من التلوث، والحفاظ على الموارد الطبيعية، والمناخ الداعم للسياسات لمواجهة محدودية الوعي البيئي، والمحور الرابع هو مواجهة المشكلات القائمة مثل تغيرات المناخ.. وغيرها.

وأشادت وزيرة البيئة بحرص مجلس الشيوخ على لقاء الحكومة في ظل جائحة كورونا؛ ما يدل على أهمية التعديلات الدستورية التي أتت بالغرفة التشريعية الثانية.