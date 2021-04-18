2000 زائر.. إقبال كبير على قاعة المومياوات الملكية في أول أيام افتتاحها

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

توافد عدد كبير من الزائرين على المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط، اليوم، لزيارة قاعة المومياوات في أول يوم لاستقبالها الزائرين والذي يتزامن مع يوم التراث العالمي.

يأتي ذلك بالرغم من الارتفاع الملحوظ في درجة الحرارة اليوم الأحد، ومواعيد شهر رمضان المبارك.

وأوضح الدكتور أحمد غنيم الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف، أن عدد زائري قاعة المومياوات اليوم من المصريين والأجانب بلغ 2000 زائر.

جدير بالذكر أن المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط، استقبل آلاف الزائرين من المصريين والأجانب منذ افتتاح قاعة العرض المركزي واستقبال موكب المومياوات الملكية يوم السبت 3 أبريل الجاري.​