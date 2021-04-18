"زراعة الشيوخ" تناقش قانون نقابة المنتجين الزراعيين.. وبرلماني: مهما قدمنا للفلاح لن نوفي حقه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:

ناقشت لجنة الزراعة بمجلس الشيوخ، اليوم الأحد، الإطار العام لمشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون نقابة الفلاحين والمنتجين الزراعيين، بالاشتراك مع مكاتب لجان الطاقة والبيئة والقوى العاملة.

قال النائب نور هاشم، عضو لجنة الزراعة بمجلس الشيوخ، إن قانون نقابة الفلاحين الذي ناقشته اللجنة خلال اجتماعها اليوم، سيحقق نقلة نوعية للفلاح المصري من خلال تقديم عدد من الخدمات التي كان محروم منها في السابق.

وأكد هاشم في تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم الأحد، أن القانون سيساعد في توفير مظلة للتأمين الصحي للفلاح عن طريق اشتراك النقابة في العروض الصحية مع المستشفيات المختلفة، كما سيتم تحديد مبلغ معاش لهم.

وشدد عضو لجنة الزراعة على أن قطاع الزراعة من أبرز القطاعات التي تحظى باهتمام كبير من قبل الدولة والقيادة السياسية لما تمثله من أهمية في الاقتصاد القومي.

وأضاف: "يعد الفلاح أبرز هذه المقومات، وبالتالي فإن ذلك القانون سيسهم بشكل كبير في تمتع الفلاح بكل حقوقه ومستحقاته، وخطوة حقيقية تعكس اهتمام الدولة بهذه الشريحة العريضة من المجتمع".

وأكد أن مهنة الفلاح من أشرف المهن، خاصة أنه يتاجر مع الله حيث يضع بذوره ويتوكل على الله في الإنتاج، قائلًا: "