محافظ الجيزة يتابع سير العمل في كورنيش المريوطية (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أسامة علي:

تفقد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، اليوم الأحد، أعمال التطوير الجارية بكورنيش وطريق المريوطية للوقوف على نسب التنفيذ ومراحل العمل في الأكشاك المقامة بالكورنيش.

ووجّه محافظ الجيزة القائمين على أعمال التطوير، بتوفير أفضل الخدمات لمرتادي الكورنيش بأسعار مناسبة لضمان جذب أكبر عدد من الزوار.

كما شدد المحافظ على رئيس حي الطالبية، وأصحاب الأكشاك بمراعاة الالتزام بأعلى معايير الأمان، والحرص على التخلص السليم من المخلفات أولًا بأول بالتعاون مع هيئة النظافة والتجميل بالجيزة.

رافق المحافظ اللواء علاء بدران السكرتير العام للمحافظة، ورؤساء الأحياء والأجهزة والمديريات المعنية.