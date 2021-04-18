​​"اتحاد الغرف" يطالب العاملين بالمشروعات السياحية سرعة التسجيل لتلقي لقاح "كورونا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

طالب الاتحاد المصري للغرف السياحية، جميع العاملين بالقطاع السياحي بمختلف منشآته، باستكمال التسجيل بالموقع الذي خصصته وزارة الصحة للتسجيل وتلقي اللقاح الخاص بالتطعيم ضد فيروس كورونا.

وأضاف الاتحاد، في بيان اليوم الأحد، أن وزارة الصحة بدأت في تطعيم جميع العاملين بالقطاع السياحي، الأسبوع الماضي، وستستمر حتى تسجيل جميع العاملين، لافتًا إلى ضرورة التسجيل بالموقع لسرعة تلقي اللقاح، موضحًا أن هناك تنسيقًا على أعلى مستوى لتسهيل تطعيم العمالة السياحية.

وأكد أحمد الوصيف، رئيس اتحاد الغرف السياحية، أن تطعيم العاملين بالقطاع السياحي بدأ مؤخرًا في محافظتَي جنوب سيناء والبحر الأحمر؛ حيث تم التنسيق مع وزارتَي الصحة والسياحة والآثار بتجهيز مقر في كل من شرم الشيخ والغردقة؛ لتخصيصهما لتطعيم العاملين بالسياحة، وتم تزويد المقرَّين بالتجهيزات المطلوبة واتخاذ كل الإجراءات الاحترازية بهما.

وأضاف الوصيف أن تطعيم العاملين بالقطاع السياحي مهم؛ لحماية هؤلاء العاملين والحفاظ على صحتهم وسلامتهم، نظرًا لتعاملهم مع السائحين القادمين من مختلف دول العالم.

وأشار رئيس اتحاد الغرف السياحية إلى أن التطعيم يعد أيضًا خطوة مهمة للغاية تزيد من القدرة التنافسية للسياحة المصرية، وتزيد من فرص ومعدلات التدفق السياحي؛ حيث إن تلقي اللقاح يعد من المزايا الإضافية دوليًّا الفترة المقبلة، لجذب السياحة الوافدة لكل المقاصد السياحية حول العالم.

وقال الوصيف إن الاتحاد على تواصل مستمر مع الغرف السياحية، وأيضًا جمعيات الاستثمار السياحي بمختلف المحافظات السياحية للإسراع في تسجيل العاملين بالسياحة لتلقي اللقاح وآليات سرعة التسجيل، بجانب مناقشة الخطوة المقبلة بعد انتهاء تطعيم العاملين بالمشروعات السياحية في جنوب سيناء والبحر الأحمر وتحديد آلية التطعيم بباقي المحافظات.