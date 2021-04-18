بالفيديو النيابة العامة تعاين موقع حادث قطار طوخ بالقليوبية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق سمير:

انتقل فريق من النيابة العامة لمعاينة حادث قطار بقرية سندنهور بمركز بنها محافظة القليوبية أمام مول العابد.

وذكرت النيابة في بيان مقتضب لها، أنه من المُقرر اتخاذ إجراءات التحقيق.

وكانت غرفة عمليات النجدة تلقت بلاغا يفيد بوقوع حادث خروج قطار رقم ٩٤٩ القاهرة- المنصورة عن القضبان في تمام الساعة ٢:٠٥ بعد ظهر اليوم بالقرب في مدينة سندهور بالقرب من طوخ، ما أسفر عن إصابة 97 شخصًا وفق بيان رسمي عن وزارة الصحة.

على الفور تم إخطار الحماية المدنية وهيئة الإسعاف وهرعت السيارات ورجال الشرطة إلى مكان الحادث.

وكانت محافظة القليوبية، أعلنت في بيان لها اليوم الأحد، خروج 8 عربات قطار عن القضبان عند كفر الحصة بمدينة بنها. ما أسفر عن إصابة 97 مواطنًا بحسب بيان لوزارة الصحة، التي أعلنت الدفع بـ 58 سيارة إسعاف لنقل المصابين إلى مستشفيات (بنها التعليمي، قليوب التخصصي، بنها الجامعي).

وعلى الفور، توجه المهندس كامل الوزير، وزير النقل، إلى موقع انقلاب القطار لتفقده، كما انتقل فريق من النيابة العامة لمعاينة الحادث، وذكرت النيابة في بيان مقتضب لها، أنه من المُقرر بدء اتخاذ إجراءات التحقيق.

الجدير بالذكر أن القطار تحرك من القاهرة الساعة ١:٢٠ وكان مُخطط أن يصل المنصورة الساعة ٥ مساءً.