النائب العام يشكل غرفة عمليات لمتابعة التحقيقات في حادث قطار طوخ وتحديد المسؤولين عنه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق سمير:

شكل النائب العام، غرفة عمليات بمكتبه الفني لمتابعة تحقيقات حادث قطار طوخ.

شكل المستشار حمادة الصاوي، النائب العام غرفة عمليات بالمكتب الفني للنائب العام، لمتابعة التحقيقات التي تباشرها نيابة استئناف طنطا في حادث قطار طوخ.

وذكرت النيابة في بيان اليوم الأحد، أن النيابة تتابع مجريات التحقيق بدقة على مدار الساعة.

وشدد النائب العام على ضرورة توصل التحقيقات إلى تحديد المسؤولين عن هذا الحادث سواء كانت مسؤولياتهم مباشرة أو مسؤوليات غير مباشرة؛ ليتم اتخاذ الإجراءات القانونية قبل هؤلاء المتسببين في الحادث أيًا من كانوا.

وأهابت النيابة العامة بكافة الجهات الالتزام بعدم التصريح بأي معلومات عن أسباب وقوع الحادث وملابساته حتى انتهاء تحقيقات النيابة العامة وإعلانها عما أسفرت عنه.

وكانت محافظة القليوبية، أعلنت في بيان لها اليوم الأحد، خروج 8 عربات قطار عن القضبان عند كفر الحصة بمدينة بنها، ما أسفر عن إصابة 97 مواطنًا بحسب بيان لوزارة الصحة، التي أعلنت الدفع بـ 58 سيارة إسعاف لنقل المصابين إلى مستشفيات (بنها التعليمي، قليوب التخصصي، بنها الجامعي).

وعلى الفور، توجه المهندس كامل الوزير، وزير النقل، إلى موقع انقلاب القطار لتفقده، كما انتقل فريق من النيابة العامة لمعاينة الحادث، وذكرت النيابة في بيان مقتضب لها، أنه من المُقرر بدء اتخاذ إجراءات التحقيق.