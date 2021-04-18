مصادر: وفاة نائب رئيس هيئة قضايا الدولة في حادث قطار طوخ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي ومحمود سعيد:

صرحت مصادر قضائية، أن المستشار طاهر عبدالباري إبراهيم سعيد، نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، توفي في حادث قطار طوخ الذي وقع اليوم.

وذكرت المصادر، في تصريحات خاصة لـ "الخليج 365"، أن المستشار الراحل من أبناء محافظة دمياط وكان أحد مستقلي القطار وتوفي جراء انقلاب عرباته.

وللمستشار الراحل ٣ أبناء الأكبر إبراهيم طبيب، ومحمد مستشار بهيئة قضايا الدولة فرع بورسعيد أول، ومريم مستشارة بالهيئة أيضًا فرع دمياط أول.

كان فريق من النيابة العامة انتقل لمعاينة حادث قطار (بقرية سندنهور) بمركز بنها محافظة القليوبية أمام مول العابد، وجارٍ اتخاذ إجراءات التحقيق.