شكرا لقرائتكم خبر عن فرق الجوالة بالقليوبية تقدم المساعدة في حادث قطار طوخ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شاركت فرق الجوالة بمديرية الشباب والرياضة بالقليوبية في نقل المصابين وتقديم المساعدة لأجهزة الأمن والمواطنين في منطقة حادث قطار طوخ.

جاء ذلك بعد أن وجه الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، بسرعة المشاركة، حسث قام القائد عامر حمدي منسق عام الجوالة بالشباب والرياضة بالقليوبية بحشد شباب الجوالة المتطوعين للمشاركة في حل الأزمة.

وقام جوالة القليوبية بمشاركة رجال الشرطة في عمل كردون حول مقر الحادث ومساعدة المصابين للخروج الأمن من مكان الحادث ومساعدة رجال الإسعاف للقيام بعملهم على أكمل وجه.

تاتي المشاركة السريعة والفورية في إطار توجيهات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بالاستعداد الدائم المشاركة المجتمعية في حل الأزمات.

واصدرت مديرية الشباب والرياضه بيانا قالت فيه تعرضت المحافظة لحادث مفجع اليوم بخروج قطار القاهرة المنصورة عن القطبان بالقرب من طوخ في كفر الحصة، تواجه فريق نادى التطوع المحافظة للمستشفى الجامعى والتعليمى ببنها للتقديم المساعدات من التبرع بالدم، وإفطار صائم، وتقديم الخدمات للمصابين، ومحاولة الوصول إلى ذويهم.

جدير بالذكر أن فريق التطوع بالمحافظة دائما التواجد في أي أزمة أو مشكلة عامة فلا نسى مجهودهم الكبير والملاحظ في حملة التعقيم والتطهير للقرى والمساجد والكنائس في الموجة الاول من فيروس كورونا المستجد في مارس وابريل من العام الماضي.

جوالة القليوبية فى حادث قطار بنها

جوالة القليوبية فى حادث قطار بنها

جوالة القليوبية فى حادث قطار بنها