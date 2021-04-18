شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ أسوان يعلن مشاركة المحافظة في مسابقة اليابان للتعليم من أجل التنمية المستدامة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، عن مشاركة المحافظة في مسابقة اليابان للتعليم من أجل التنمية المستدامة برعاية منظمة اليونسكو وبدعم من الحكومة اليابانية، والتي يتم تنظيمها كل عامين لقياس عمليات التعليم الرائدة في مختلف دول العالم، بجانب إختيار أفضل 3 مشروعات تعليمية على المستوى الدولى التي تحقق أهداف التنمية المستدامة من خلال تحسين المستوى الإقتصادي والبيئي والمجتمعي.

وخلال الإجتماع التنسيقى برئاسة الدكتورة غادة أبوزيد نائب المحافظ ومسئولى الجهات المشاركة تم مناقشة توحيد الجهود المبذولة في مجال التعليم والثقافة والبيئة وفقاً لرؤية مصر 2030، حيث سيتضمن الملف الذي ستقدمه المحافظة ما تم تنفيذه من مشروعات وأنشطة وبرامج على أرض الواقع داخل المنشآت التعليمية بأسوان .

وأشارت أبوزيد بأنه روعى بأن يشمل الملف أيضاً ما تم تنفيذه في إتجاه تحقيق الأهداف المختلفة ومنها إبراز المشروعات المبتكرة المستدامة في مجال ريادة الأعمال التي نفذت من شركاء المجتمع المدنى والقطاع الخاص بالتعاون مع المحافظة، لافته إلى أنه مستهدف أيضاً المشروعات والأنشطة التي ساهمت في تحسين القدرة التنافسية للمنظومة التعليمية، بجانب توفير فرص تعلم جيد لمختلف فئات المجتمع ولاسيما من الأسر الأكثر إحتياجاً وذوى الإحتياجات الخاصة داخل المدارس المجتمعية والدمج، وفى نهاية الإجتماع تم التوصية بتشكيل مجلس إستشاري للتعليم يضم كافة المؤسسات المعنية بهذا القطاع الحيوى لمراجعة إستراتيجية التعلم بالمحافظة والرؤية المجتمعية للتعليم.