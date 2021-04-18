شكرا لقرائتكم خبر عن بيان عاجل من النائب العام بشأن حادث قطار طوخ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شكَّل المستشار حمادة الصاوي، النائب العام، غرفة عمليات بالمكتب الفني للنائب العام لمتابعة التحقيقات التي تباشرها نيابة استئناف طنطا في حادث قطار طوخ.

ويتابع النائب العام، بحسب بيان صادر مساء الأحد، مجريات التحقيق بدقة على مدار الساعة، مُشدِّدًا على ضرورة توصل التحقيقات إلى تحديد المسؤولين عن هذا الحادث، سواء كانت مسؤولياتهم مباشرة أو مسؤوليات غير مباشرة؛ ليتم اتخاذ الإجراءات القانونية قبل هؤلاء المتسببين في الحادث أيًا من كانوا.

وأهابت النيابة العامة بكل الجهات الالتزام بعدم التصريح بأي معلوماتٍ عن أسباب وقوع الحادث وملابساته حتى انتهاء تحقيقات النيابة العامة وإعلانها عما أسفرت عنه.