شكرا لقرائتكم خبر عن تحذيرات من التعرض لأشعة الشمس.. وطقس شديد الحرارة اليوم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ساد طقس شديد الحرارة، أمس، وسجلت أسوان 42 درجة، فيما بلغت الحرارة فى القاهرة 39 درجة، وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية أن تصل الموجة شديدة الحرارة ذروتها اليوم، وأن تسجل القاهرة 41 درجة.

وكشف محمود شاهين، مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد، أن البلاد تشهد نشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من غرب البلاد وجنوب الصعيد، وفرص أمطار خفيفة تكون رعدية أحيانًا على مناطق من أقصى جنوب الصعيد على فترات متقطعة، وأتربة عالقة نهارًا على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد وجنوب سيناء.

وفى المحافظات، نصحت مديريات الصحة المواطنين بعدم التعرض المباشر لأشعة الشمس، واستمرت فى شمال سيناء درجات الحرارة فى الارتفاع، وساد طقس شديد الحرارة نهارًا، وأكد الدكتور طارق شوكة، مدير عام مديرية الصحة، أنه تم رفع درجة الاستعداد فى مختلف المستشفيات والوحدات الطبية والمراكز الحضرية، تحسبًا لأى إصابات بضربات الشمس أو أى أعراض مرتبطة بارتفاع درجة الحرارة.

وشهدت محافظة الشرقية ارتفاعًا ملحوظًا فى درجات الحرارة، وخلَت بعض الشوارع من المارة تجنبًا للتعرض المباشر لأشعة الشمس، .

وفى الوادى الجديد، شهدت المحافظة عواصف ترابية متوسطة وعدم استقرار فى الطقس، صاحبه ارتفاع كبير فى درجات الحرارة، إذ أدت العواصف إلى ارتفاع حدة الأتربة بالطرق الرابطة بين المراكز المختلفة والمحافظة والمحافظات الأخرى، بجانب الأتربة المتصاعدة داخل المدن، ونفذت الأجهزة الأمنية عدة أكمنة بالطرق السريعة.