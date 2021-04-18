شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ أسوان: مهلة أخيرة لقيادات المحليات والشركات لرفع مستوى النظافة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استدعي اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان ونوابه، بالإضافة إلى رؤساء الأحياء ومسؤولى شركات النظافة، من أجل الوقوف على أوجه وأسباب القصور في منظومة النظافة.

وخلال الاجتماع، أعطى المحافظ مهلة أخيرة لقيادات المحليات لتلافي كل السلبيات الموجودة في الشارع الأسواني، وذلك حتى منتصف مايو القادم، حيث سيتم التقييم العام لهم وخاصة الأداء في أعمال النظافة العامة والإشغالات وغيرها من المهام والتكليفات المنوطة لهم، موضحا أنه تم إعطاء مهلة 48 ساعة أمام شركات النظافة لإعداد دراسة جدوى اقتصادية للوقوف على اختيار إحدى الشركات فقط للقيام بمسؤولية أعمال النظافة العامة على مستوى أحياء مدينة أسوان أو قيام المحافظة بإنشاء شركة متخصصة في هذا القطاع يكون لها رؤية محددة وخطة عمل ومهام ثابتة يوميا.

وشدد عطية على ضرورة قيام مسؤولي المحليات بالمرور الميدانى والتفاعل المباشر مع المواطنين لسرعة التعامل مع أي تراكمات للمخلفات من خلال التوزيع الأمثل لصناديق وحاويات القمامة، بجانب متابعة الصيانة الدورية للمعدات والسيارات للحد من الأعطال المتكررة، بالإضافة إلى تطبيق قاعدة الثواب والعقاب على العاملين والمشرفين بهذه المنظومة، مناشداً المواطنين بضرورة الإلتزام بالسلوكيات الإيجابية لمعاونة الأجهزة التنفيذية ليعمل الجميع في منظومة متكاملة بروح الفريق الواحد من أجل الحفاظ على الشكل الجمالى والحضارى لمدينة أسوان.