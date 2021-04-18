شكرا لقرائتكم خبر عن كلاكيت ثالث مرة: مأساة جديدة على القضبان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهدت السكك الحديدية، مأساة جديدة، أمس، إثر سقوط 4 عربات من القطار السياحى، المتجه من القاهرة إلى المنصورة، بعد ظهر أمس، بمدخل محطة سندنهور فى محافظة القليوبية، بعد أقل من شهر من تصادم قطارى سوهاج، فى ٢٣ مارس الماضى، الذى أسفر عن ٢٢ قتيلا ونحو ٧٠ مصابا، إضافة إلى حادث «قطار الشرقية»، الذى خرج عن القضبان منذ 4 أيام.

وكلّف الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، بتشكيل لجنة تضم فى عضويتها كلا من: هيئة الرقابة الإدارية، والهيئة الهندسية للقوات المسلحة، والكلية الفنية العسكرية، وكليات الهندسة؛ للوقوف على أسباب الحادث، على أن يتم موافاة الرئيس بتقرير مفصل.

وصرح الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، بأنه تم تكليف وزيرى التعليم العالى والصحة، بتفقد المستشفيات التى تم نقل مصابى الحادث إليها.

وانتقل الفريق كامل الوزير، وزير النقل، وعبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، والأجهزة التنفيذية إلى موقع الحادث. كما توجهت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة إلى القليوبية لمتابعة الحالة الصحية للمصابين فى المستشفيات، وأشارت الوزارة إلى أنها دفعت بـ«٥٨» سيارة إسعاف لنقل المصابين، لافتة إلى إصابة ٩٧ مواطنًا دون الإعلان عن حصيلة الوفيات حتى مثول الجريدة للطبع.