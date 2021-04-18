شكرا لقرائتكم خبر عن خلال شهر رمضان.. فض 11 سوقا تجارية مخالفة في قنا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، أن مديرية التموين والتجارة الداخلية شنت حملات مكثفة علي الأسواق لمراقبة حركتها خلال شهر رمضان الكريم، والتي أسفرت عن تحرير 135 مخالفة تموينية متنوعة، تضمنت تحرير 13 محضر خبز غير مطابق للمواصفات القانونية و86 محضر عدم إعلان عن الأسعار و16 محضر سلع مجهولة المصدر و7 محاضر قائمة تشغيل مواعيد المخابز و6 محاضر ذبح خارج المجازر الحكومية ومحضرين مواد غذائية غير صالحة للاستخدام الآدمي ومحضر عدم إعطاء بون بيع الخبز المدعم للمواطنين، ومحضر تصرف في عدد اثنين جوال مخابز بلدية ومحضر نظافة ادوات إنتاج الخبز المدعم.

وأضاف أن الوحدات المحلية قامت بتحرير 35 محضرا لمخالفة الإجراءات الاحترازية، وتم فض 11 سوقا تجارية مخالفة بدائرة المحافظة خلال شهر رمضان.

وناشد محافظ قنا، المواطنين بضرورة الالتزام بقرارات رئيس مجلس الوزراء الخاصة بالإجراءات الوقائية والاحترازية حفاظا على سلامتهم وذويهم، مؤكدا أن النجاح في مجابهة تداعيات أزمة كورونا يتطلب التعاون والتضافر من الجميع، مشددا على عدم التهاون في تنفيذ توجيهات وقرارات الحكومة وأنه تم تكليف الجهات المعنية بتطبيق القانون بكل حزم على المخالفين.