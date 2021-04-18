شكرا لقرائتكم خبر عن أول أيام تجريبية الثانوية : مشاكل فى «السيستم» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

انطلقت، أمس، الامتحانات التجريبية التقنية لطلاب الثانوية العامة، وتباينت ردود أفعال الطلاب حول الوصول للمنصة الإلكترونية، حيث عبر البعض عن فشلهم فى الوصول للسيستم عبر سيرفر المدرسة، فيما أكد البعض التمكن من الوصول للمنصة عبر شريحة التابلت.

وأعلن طارق شوقى، وزير التعليم، أن الهدف هو اختبار الشبكات وأجهزة التابلت للوصول للمنصة الإلكترونية بأكثر من وسيلة، مشيرًا إلى نجاح البروفة الأولى فى غالبية المدارس.

وقال «شوقى»، فى تصريحات عبر «واتس آب»: «أكثر من 2200 مدرسة تعمل بكفاءة تامة، ونختبر بعض التقنيات فى الشبكات فى عدد محدود من المدارس، ولا داعى لنشر مشاكل فردية واستنتاج شىء جماعى بدون أى منطق أو معلومات»، مؤكدًا أن الهدف هو رصد المشكلة على قنوات رسمية، وليس السوشيال ميديا والواتساب.

وأوضح أن نجاح التجربة ليس فى عدم حدوث مشكلات ولكن فى الرصد الدقيق لها، وتابع: «هناك جيش من المهندسين فى الوزارة، ووزارة الاتصالات، وأجهزة عديدة فى الدولة تعمل وراء الكواليس لرصد كل مشكلة، وسنواصل العمل فى الاختبارات التجريبية فى مايو ويونيو لتقديم أفضل خدمة لطلابنا قبل الامتحان النهائى».

وأعلنت الوزارة تفاصيل الاختبار التقنى لشهر إبريل، مؤكدة أنه يهدف لضبط الإعدادات الخاصة بالأجهزة وتحديثها، وقياس تغطية الـ4G، وقياس كفاءة الوصول للسحابة الإلكترونية، وتحديث منظومة التابلت.

وقالت إنه سيتم استخدام المنصة المركزية على السحابة الإلكترونية بواسطة خطوط الربط الفايبر أو من خلال الـ4G فى حالة الطوارئ، وإن الهدف من اليوم الأول هو تسلم اسم المستخدم وكلمة المرور وكود الاختبار.