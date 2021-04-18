شكرا لقرائتكم خبر عن ونش عملاق يرفع 4 عربات من قطار طوخ بحضور وزير النقل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

توجه ونش عملاق تابع لهيئة السكة الحديد إلى موقع حادث قطار طوخ المنكوب، وتم رفع عربات مقلوبة من على القضبان، فى حضور الفريق كامل الوزير، وزير النقل، واللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية.

وانتقل وزير النقل إلى موقع الحادث وقام بمعاينة القطار المنكوب واستمع إلى أهالي المصابين والمتوفين وطمأنهم جميعا على حقوق الضحايا، وقال إن لجنة من هيئة السكة الحديد تفحص أسباب الحادث، ووجه الوزير بسرعة تشكيل لجنة لفحص الحادث وإجراء عمليات الإصلاح لخطوط السكة الحديد المتهالكة من جراء الحادث لإعادة الحركة على خط القاهرة– الإسكندرية.