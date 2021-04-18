شكرا لقرائتكم خبر عن بنها الجامعى : رفع حالة الطوارئ واستقرار صحة مصابى حادث قطار طوخ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور ناصر الجيزاوى، القائم بأعمال رئيس جامعة بنها، رفع حالة الطوارئ بمستشفيات بنها الجامعية فور وقوع حادث قطار طوخ، حيث تم استدعاء جميع الأطقم الطبية من أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم في مختلف التخصصات الطبية وأطقم التمريض، وفقا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم والبحث العلمى.



وأشار الجيزاوى إلى توفير كافة المستلزمات الطبية والأدوية والمحاليل وأكياس الدم ومشتقاته، مضيفا أنه فور استقبال الحالات المصابة تم تقديم كافة الرعاية الصحية وعمل الإسعافات الأولية لهم، وتراوحت معظم الإصابات التي استقبلها المستشفى بين كسور، وجروح قطعية، وسحجات بأماكن متفرقة بالجسد.



وأضاف الجيزاوى أنه تم تشكيل لجنة لإدارة الأزمة ومتابعة الحالات المصابة على مدار الساعة، فضلا عن تخصيص مكتب لخدمة المواطنين وذوي الحالات المصابة في الحادث.



من جانبه قال الدكتور عمرو الدخاخنى المدير التنفيذي لمستشفيات بنها الجامعية استقبال 65 حالة مصابة في حادث قطار طوخ، تراوحت ما بين بسيطة ومتوسطة وحرجة، مشيرا إلى أن جميع الحالات حالتها مستقرة وتم توجيه كافة أوجه الرعاية الطبية والعلاجية لهم.