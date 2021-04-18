شكرا لقرائتكم خبر عن حملات للتبرع بالدم في قرى بنها لمصابي حادث قطار طوخ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور خالد عبدالغنى وكيل وزارة الصحة في القليوبية، حالة الطوارئ القصوى في كافة الأقسام الداخلية وبنوك الدم وتوفير أكياس الدم لإسعاف مصابي حادث قطار طوخ.

وقام بعض أهالى قرى الحصة وكفر الحصة وسندنهور وميت عاصم والسفاينة بالتوجه إلى بنوك الدم الموجوده في مدينة بنها وفى مستشفى بنها الجامعى وبنها العام والتأمين الصحى للتبرع بالدم لمصابى الحادث، وقام بعض أهالى مدينة كفر شكر ايضا بالتوجه إلى مستشفى كفر شكر المركزى للتبرع بالدم مؤكدين تضامنهم مع الفرق الطبيه لإغاثة المصابين.