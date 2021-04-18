شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية الأسبق: مجلس الأمن لن يقدم أي شيء لمصر في أزمة سد النهضة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال وزير الخارجية الأسبق محمد العرابي، إن مجلس الأمن لن يقدم شيئا جديدا لمصر في أزمة سد النهضة، فهناك دول داخل مجموعة الخمس صاحبة الفيتو لم أرها حتى الآن متحمسة لأخذ موقف أو قرار يردع إثيوبيا، وفي نفس الوقت الاتحاد الأفريقي لم يقدم أي حلول ويبدو أنه غير مهتم بشكل جدي.

وأوضح «العرابي»، في تصريحات لبرنامج «من القاهرة» عبر فضائية سكاي نيوز عربية، أن مصر لا تفضل اللجوء للخيار العسكري، ولكن الحق في الحياة لا يمكن لأي دولة أن تغمض عينيها عنه، وعلى إثيوبيا تحمل كل العواقب القادمة إذا رفضت فكرة وضع إطار قانوني ملزم بين الدول الثلاث لإدارة موضوع السد الفترة القادمة.

وأضاف «العرابي» أن التدريبات التي تجريها مصر والسودان تبعث برسالة أن قواتنا مستعدة للتدخل في أي وقت، وهذا يتزامن مع الحلول والمسارات الدبلوماسية، مفيش حل هيفرض بالقوة، وفي نفس الوقت مفيش حل هيفرق بالدبلوماسية فقط، فالدبلوماسية ترافقها القوة العسكرية.