شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية الأسبق: العالم لن يتحرك في أزمة سد النهضة إلا إذا وجد تغيرًا على أرض الواقع والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال وزير الخارجية الأسبق محمد العرابي، إن المجتمع الدولي بمؤسساته كالأمم المتحدة وغيرها من المنظمات الإقليمية، لا يتجاوب مع مطالب مصر والسودان بشأن تحقيق العدالة في أزمة سد النهضة، مؤكدا أن العالم «لن يتحرك إلا إذا وجد تغيرًا على أرض الواقع ونذر بوجود أزمة قد تؤدي لاشتعال الموقف».

وأوضح «العرابي» في تصريحات لبرنامج «من القاهرة» عبر فضائية سكاي نيوز عربية، أن «مصر منذ البداية طرحت معادلة صادقة تلبي احتياجات دول المصب ودولة المنبع، كانت كفلية لإنهاء أزمة سد النهضة، ولكن للأسف لم يوافق عليها الإثيوبيون على الإطلاق، وكان لديهم خطة واضحة للتسويف وشراء الوقت لإنجاز أعمال السد، ولم تعبأ بالحق في الحياة، فاللوم يقع على إثيوبيا، ومصر كانت واضحة وصريحة منذ البداية».

وأضاف «العرابي»: «إثيوبيا انتهكت أعرافا كثيرة ولم تلتزم بأي اتفاقيات حتى الآن».