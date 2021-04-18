شكرا لقرائتكم خبر عن «الإنجيلية» تنعى نبيل حبشي: «نواجه مع الدولة كل التحديات والشرور بكل عزم وإصرار» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نعت الطائفةُ الإنجيليةُ بمصر، وعلى رأسها الدكتور القس أندريه زكي، شهيدَ الوطنِ نبيل حبشي سلامة، الذي استُشهد بأيدي الغدر والخسة.

وقال رئيس الإنجيلية: «نواجه جنبًا إلى جنب، مع الدولة المصرية، جميعَ التحدياتِ والشرور بكل عزم وإصرار، ونؤكد دائمًا وأبدًا على وحدتنا المصرية الأصيلة».

وتقدم زكي بخالص العزاءِ للأسرة ولجميع المصريين، داعيا اللهَ أن يحمي بلادنا الغالية مصر ويحفظ شعبها العظيم من كل شر.

من جانبها، قالت ميرنا نبيل، ابنة نبيل حبشي، تعقيبا على استشهاد والدها: «أبويا مد إيده وبني بيتك يا رب.. وانت كنت حنين عليه ومديت إيدك لأبويا بإكليل الشهادة على اسمك يا رب».

وتابعت ميرنا عبر صفحتها الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي: «عاش راجل ومات راجل.. حب ربنا ومصر.. وهو مع المسيح في مكان أفضل».