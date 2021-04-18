شكرا لقرائتكم خبر عن إقبال أهالي بنها على التبرع بالدم لـ مصابي حادث قطار طوخ (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهد محيط مستشفى بنها الجامعي، بمحافظة القليوبية، إقبالا كبيرا من شباب المدينة والأهالي، وتزاحما شديدا للتبرع بالدماء لمصابي حادث قطار طوخ، بمحافظة القليوبية.

من جانبه قال الدكتور عمرو الدخاخني مدير مستشفى بنها الجامعي، إنه يوجد حاليا بالمستشفى 65 مصابا من ضحايا حادث قطار بنها تتراوح إصابتهم بين متوسطة وحرجة وبسيطة، وجرى حجز عدد منهم في قسم العناية المركزة للطوارئ والأطفال، مؤكدًا عدم وصول أي جثث للمستشفى.

أكد الدكتور ناصر الجيزاوى القائم بأعمال رئيس جامعة بنها رفع حالة الطوارئ بمستشفيات بنها الجامعية فور وقوع حادث قطار طوخ، حيث تم استدعاء جميع الأطقم الطبية من أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم في مختلف التخصصات الطبية وأطقم التمريض وفقا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم والبحث العلمى.

وأشار الجيزاوى إلى أنه تم توفير كافة المستلزمات الطبية والادوية والمحاليل وأكياس الدم ومشتقاته، مضيفا أنه فور استقبال الحالات المصابة تم تقديم كافة الرعاية الصحية وعمل الإسعافات الأولية لهم، وتراوحت معظم الإصابات التي استقبلها المستشفى بين كسور، وجروح قطعية، وسحجات بأماكن متفرقة بالجسد.

وأضاف الجيزاوى أنه تم تشكيل لجنة لإدارة الأزمة ومتابعة الحالات المصابة على مدار الساعة، فضلا عن تخصيص مكتب لخدمة المواطنين وذوي الحالات المصابة في الحادث.

زحام للتبرع بالدم من المواطنين على مستشفى بنها الجامعى لمصابى قطار بنها

زحام للتبرع بالدم من المواطنين على مستشفى بنها الجامعى لمصابى قطار بنها

زحام للتبرع بالدم من المواطنين على مستشفى بنها الجامعى لمصابى قطار بنها