شكرا لقرائتكم خبر عن التنمية المحلية: ننسق لسرعة تقديم الدعم اللازم لمواجهة حادث قطار طوخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور خالد قاسم المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، أن اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، وجه برفع حالة الطوارئ بكل مستشفيات المحافظة، وتجهيز الأطقم الطبية اللازمة، والتنسيق المستمر مع المحافظات المجاورة لسرعة تقديم الدعم اللازم لمواجهة آثار حادث قطار طوخ الذى وقع اليوم الأحد.

وقال المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، في تصريحات لقناة إكسترا نيوز، إن وزير التنمية المحلية تواصل مع اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، لمتابعة حادث قطار طوخ، وطرق التعامل مع الحادث ونقل المصابين.

وأوضح الدكتور طارق قاسم، أنه جرى توفير وسائل مواصلات لنقل المواطنين الذين كانوا يستقلون القطار إلى محافظاتهم لمنع حدوث تكدسات بمنطقة حادث القطار ولنقل المصابين للمستشفيات.

وفى وقت سابق وصلت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، فى الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، إلى القاهرة برفقة 3 من مصابى حادث تصادم قطارى سوهاج، لتلقى الخدمة الطبية اللازمة بمستشفى معهد ناصر.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية والمتحدث الرسمي للوزارة، وفق بيان اليوم، أن المصابين الثلاثة ذكور وأعمارهم 21 و29 و33 عامًا ويعانون من (كسور مضاعفة، جروح غائرة فى أماكن متفرقة فى الجسم وقطع في الأعصاب، واشتباه ما بعد الارتجاج، لافتًا إلى أن الوزيرة وجهت بنقلهم إلى القاهرة، حيث إن حالتهم الصحية تحتاج إلى تدخلات جراحية دقيقة في تخصصات العظام وجراحات (الأوعية الدموية والوجه والفكين، ومخ وأعصاب، كما سيتم وضعهم تحت الملاحظة ومتابعتهم لحين تحسن حالتهم الصحية.