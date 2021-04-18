شكرا لقرائتكم خبر عن شباب القليوبية يتسابقون من أجل التبرع بالدم لمصابى حادث قطار طوخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ضرب الشباب بمحافظة القليبوبية وخاصة بالمعاهد والجامعات أروع الأمثلة من خلال تكدسهم من أجل التبرع بالدم للمصابين فى حادث قطار طوخ، والذى وقع اليوم وخلف وراءه عددا من المصابين، والذين تم نقلهم إلى المستشفيات المختلفة في مقدمتهما مستشفى بنها.

”الخليج 365” التقى بعدد من الشباب الذين قاموا بالتبرع، فمن جانبه قال "زياد هندى"، 19 سنة، مقيم ببنها، ويدرس بمعهد فنى صناعى بنها: "أنا فور علمى بالحادث حضرت للمستشفى من أجل التبرع للمصابين وأتمنى لجميع المصابين الشفاء العاجل".

ويضيف مصطفى إبراهيم الصياد، طالب بالأكاديمية البحرية، أحد الشباب المنظمين لعملية التبرع بالدم" "قمنا بتجميع كل الزملاء من الشباب وتبرعنا بالأموال من أجل إحضار وجبات للمصابين ومرافقيهم، وقمنا بتنظيم عملية التبرع بالدم بين الشباب، والمستشفى توفر لنا كل شىء من أجل التبرع للمصابين".

ويقول محمد عبدالرازق من البحيرة: "أنا حضرت من أجل التبرع بالدم بعد الإفطار مباشرا حضرت للمشاركة وأنا في إنتظار دورى في الطابور ولوظللت حتى الصباح لن أترك المكان حتى أتبرع بالدم للمصابين لأنهم أخواتنا ويجب الوقوف بجوارهم ونتمنى لهم الشفاء العاجل".

ويضيف عطية محمد ومحمد جمال نحن هنا من مكان قريب من المستشفى وحضرنا للمشاركة في عملية التبرع بالدم لأن المصابين أخواتنا وأننا مستمرون في التبرع وهناك بعض الفصائل تم الاكتفاء منها تماما داخل المستشفى وأننا الحمد لله على قلب رجلا واحد.

هذا وقد كلّف الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، ‏بتشكيل لجنة تضم فى عضويتها كلا من: هيئة الرقابة الإدارية، والهيئة الهندسية للقوات المسلحة، والكلية ‏الفنية العسكرية، وكليات الهندسة؛ للوقوف على أسباب حادث خروج عدد 4 عربات من القطار رقم 949 ‏المتجه من القاهرة إلى مدينة المنصورة، اليوم، على أن يتم موافاة رئيس الجمهورية بتقرير مفصل فى ‏هذا الشأن.‎

وصرح الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، بأنه تم تكليف وزيرى التعليم العالى والصحة، بتفقد ‏المستشفيات التى تم نقل مصابى الحادث إليها، مؤكدا على تقديم كامل الخدمات الصحية اللازمة ‏للمصابين، فيما تم تكليف وزيرة التضامن الاجتماعى بسرعة صرف التعويضات للمتضررين من الحادث‎.

وكان الخليج 365 قام قبل قليل ببث فيديو مباشر من مكان حادث إنقلاب طوخ حيث تم الدفع بعدد 58 سيارة من محافظات القليبوبية والشرقية وجار نقل المصابين المستشفيات المختلفة وأن محافظة القليبوبية قالت في بيان لها قبل قليل عن ارتفاع عدد المصابين بحادث إنقلاب الركاب بطوخ إلى 103 حالات إصابة وذلك عقب خروج 8 عربات من القطار عن القضبان أثناء عودة من رحلته من القاهرة في إتجاه المنصورة وجار المتابعة لحالات الإصابة والمتوفين وأنتقل المحافظ إلى مكان الحادث على رأس كافة القيادات التنفيذية.

وجار الآن الدفع بأحد الأوناش العملاقة لرفع العربات الثامنية التي سقطت على القضبان وأن الصحة أعلنت في بيان لها أن عدد المصابين 98 مصابا حتى الآن وتم نقل المصابين لمستشفيات بنها والقليبوبية والشرقية، وقد قام أهالى قرية طوخ بتقديم الدعم لركاب القطار من خلال تقديم المشروبات وتوفير سيارات لنقل الغير مصابين إلى محل إقامتهم.

ومن جانبها أنتقلت النيابة العامة والإدلة الجنائية إلى مكان الحادث لعمل المعاينة اللازمة لمكان الحادث وإعداد التقارير اللازمة حول الحادث تمهيدا لبدء التحقيقات من قبل النيابة العامة.

كانت هيئة الإسعاف بالقليوبية بـ20 سيارة إسعاف لنقل مصابي حادث انقلاب قطار، حيث شهدت المنطقة قبل محطة سكة حديد طوخ في محافظة القليوبية، خروج قطار 949 القاهرة المنصورة عن القضبان.

وعلى جانبا أخر أكد مصدر بمرفق إسعاف الشرقية لـ"الخليج 365"، أن هيئة الإسعاف بالشرقية، دفعت بـ20 سيارة إسعاف لدعم إسعاف بنها فى نقل مصابي حادث انقلاب قطار، حيث شهدت المنطقة قبل محطة سكة حديد طوخ في محافظة القليوبية، خروج قطار 949 القاهرة المنصورة عن القضبان.