شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة»: إصابات حادث قطار طوخ بسيطة ومتوسطة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشف خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة، تطورات الحالة الصحية لمصابي حادث قطار طوخ.

وقال مجاهد، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد، عن أمنيته بالشفاء العاجل لجميع المصابين، إن الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، تفقدت أحوال المصابين في مستشفيات بنها.

وأشار إلى أن أكثر من 60 سيارة إسعاف نقلت المصابين، لافتا إلى توافر أكثر من 22 ألف كيس دم و99 ألف كيس بلازما في مستشفيات القليوبية، وأكد أن حالات مصابي حادث قطار طوخ تتراوح بين بسيطة ومتوسطة.