شكرا لقرائتكم خبر عن مدير مستشفى طوخ يوجه نداء إلى الأهالي: «محتاجين متبرعين بالدم» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور أحمد يوسف مدير مستشفى طوخ المركزى، إن المستشفى استقبل 3 حالات مصابين في حادث قطار بنها المنكوب وتم إسعافهم في المستشفى وخروجهم بالفعل بعد تلقى الإسعافات، كما استقبلت المستشفى جثة مجهولة ولم يتم التعرف عليها حتى الآن وتم وضعها في ثلاجة المستشفى لحين التوصل لأهليتها.

ونشر مدير مستشفى طوخ على صفحته الشخصية «فيس بوك» بوست قال فيه: «محتاجين متبرعين بالدم في مستشفى طوخ داخل المركز الطبي لإرسال الدم إلى باقى المستشفيات التي بها مصابين لإسعاف المصابين».

وزارت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان مصابي حادث «قطار بنها المنقوب» بمستشفى بنها للتأمين الصحي وبنها الجامعى، وحرصت الوزيرة على التحدث مع المصابين بالمستشفى للاطمئنان على حالتهم الصحية داعية لهم بالشفاء العاجل، كما استمعت إلى عائلات وأسر المصابين وأكدت لهم توافر كافة الخدمات الطبية اللازمة وسبل الرعاية الصحية لجميع المصابين.

وأكدت الوزيرة أن جميع المصابين بالمستشفى يتلقون العلاج والرعاية الطبية اللازمة، حيث تراوحت معظم الإصابات التي استقبلها المستشفيات بين كسور وجروح قطعية، وسحجات بأماكن متفرقة بالجسد، ووجهت الوزيرة بنقل 3 مصابين يحتاجون إلى تدخلات جراحية دقيقة إلى مستشفى معهد ناصر بالقاهرة لتلقي الرعاية الطبية اللازمة مؤكدة جاهزية جميع المستشفيات بمحافظتي القليوبية والقاهرة لاستقبال المصابين وتقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم، كما أكدت توافر مخزون كاف من الأدوية والمستلزمات الطبية بجميع المستشفيات.

كانت منطقة كفر الحصة دائرة مركز بنها شهدت حادث قطار، حيث انقلب القطار من الخلف بعدد ٦ عربات من القطار ما أسفر عن إصابة أكثر من 90 شخصا مصاب والمتوفين أكثر من 10 حالات وفاة.