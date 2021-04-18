شكرا لقرائتكم خبر عن «بنها الجامعي» يستقبل 65 مصابًا في حادث قطار طوخ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور عمرو الدخاخني، مدير مستشفي بنها الجامعي، إنه يوجد حاليا بالمستشفي 65 مصابا من ضحايا حادث قطار طوخ تتراوح إصابتهم بين متوسطة وحرجة وبسيطة، وتم حجز عدد منها في قسم العناية المركزة للطوارئ والأطفال، مؤكدا عدم وصول أي جثث للمستشفي.

كان الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي يرافقه الدكتور ناصر الجيزاوي القائم بأعمال رئيس جامعة بنها، والدكتور عمرو الدخاخني المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة بنها قد تفقدوا مستشفى بنها الجامعي للاطمئنان على تقديم كافة أوجه الرعاية الطبية والعلاجية لمصابي حادث قطار طوخ.

واطمأن الوزير خلال جولته بالمستشفى واجتماعه بالفريق الطبى لمستشفى جامعة بنها، وزيارته لبعض المصابين بالمستشفى على توافر الكميات الكافية من احتياطي كميات الدم المتاحة بالمستشفى، وتوافر كافة المحاليل والمستلزمات الطبية والجراحية، وتقديم كافة الخدمات الطبية والعلاجية المطلوبة للمصابين على أكمل وجه.

كما طمأن وزير التعليم العالى مصابى حادث قطار طوخ بتقديم كافة أوجه الرعاية الطبية والعلاجية لهم، وأن العاملين بمستشفى بنها الجامعى من قيادات وأطباء وتمريض سيقدمون أقصى ما يستطيعون لخدمتهم حتى يكتمل شفاؤهم تماما.