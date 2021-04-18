شكرا لقرائتكم خبر عن السودان يؤكد ضرورة التوصل لاتفاق ملزم قبل ملء لسد النهضة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكدت وزيرة الخارجية السودانية، خلال اجتماع مع سفراء الدول الأعضاء في الاتحاد الإفريقي المعتمدين لدى الخرطوم، على ضرورة التوصل لاتفاق ملزم قبل المضي في الملء الثاني لسد النهضة.

وقدمت الوزيرة، مريم الصادق المهدي، بحضور وزير الري والموارد المائية، ياسر عباس، شرحا مفصلا عن مخرجات مفاوضات سد النهضة التي جرت مؤخرا في كينشاسا، موضحة موقف السودان الثابت بضرورة التوصل لاتفاق ملزم قبل المضي في الملء الثاني للسد من الجانب الاثيوبي.

وأعربت عن تطلعها لدعم الدول الإفريقية للتوصل لحلول شاملة ومرضية لجميع الأطراف.

من جانبه، قدم وزير الري شرحا عن الاجراءات الفنية والتقنية للمقترحات المقدمة في المفاوضات، مشيرا إلى أن السودان تقدم بمقترح الوساطة الرباعية سعيا للتوصل إلى اتفاق عاجل.

وأكد على ضرورة توفر الإرادة السياسية لتحقيق المكاسب المرجوة من السد للأطراف الثلاثة، السودان ومصر وإثيوبيا.