شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم العالي عن إصابات حادث قطار طوخ : «بسيطة.. ومسيطرين على الموقف» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشف خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي، عن تطورات الحالة الصحية لمصابي حادث قطار طوخ .

وقال عبد الغفار خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد: «الحالات بين بسيطة ومتوسطة، وجميع الأطقم الطبية متوفرة في جامعة بنها»، مؤكدا توافر جميع أساتذة الجراحة العامة والمخ والأعصاب بجامعة بنها.

وتابع: «الحمد لله مسيطرين على الموقف، ومخزون الدم كافة ولم نحتاج إلى أي إضافات»، مشيرا إلى أنه سيتم حصر جميع الإصابات مع نهاية اليوم.

ولفت إلى أنه جاري إجراء عمليات جراحية لـ 5 مصابين حاليا.