شكرا لقرائتكم خبر عن جولة في «قاعة المومياوات».. ممنوع دخول مصابي رهاب الأماكن المغلقة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهد المتحف القومي للحضارة بحي الفسطاط إقبالا متوسطًا في اليوم الأول لافتتاح قاعة المومياوات بعد نحو أسبوعين من نقلها في موكب مهيب جذب أنظار المتابعين من حول العالم.

وسيطرت الجاليات الأجنبية على الجانب الأكبر من الحضور في اليوم الأول لعرض المومياوات، رغم ارتفاع درجات الحرارة، وبالرغم من ذلك، لم تخلو قائمة الحضور من المصريين من مختلف الشرائح العمرية، لاسيما الأسر بصحبة الأطفال.

ورفعت إدارة متحف الحضارة أسعار التذاكر، ليصل سعر التذكرة للمصريين 60 جنيهًا، ويشمل رسوم دخول قاعة المومياوات، وكذلك التجوُل في القاعة المركزية للمتحف، ويُمنع التصوير منعًا باتًا داخل قاعة المومياوات، فيما يُتاح داخل القاعة الرئيسية التصوير بالهواتف ولكن دون استخدام الفلاش.

ومنذ اللحظة الأولى للدخول إلى المتحف، يتضح اهتمام غالبية الزوار بارتياد قاعة المومياوات على وجه التحديد، والتي تكافئ مساحتها مساحة القاعة المركز تقريبًا، ولكن في ممرات تجعل الزائر يحاكي تجربة التواجد في بطن الأرض والاتصال مع عالم الموت.

وفي حين تتوسط القاعة المركزية طاقة واسعة تُطل على البهو الرئيسي لقاعة المومياوات، يمكن الدلوف إليها عبر سلالم منحدرة بدرجة ميل محدودة، ويؤمن القائمون على القاعة ألا يتعدى عدد الموجودين بالقاعة أكثر من عشرين فرد.

عبر صف طويل، يصطف الرواد من جنسيات عديدة انتظارًا لدورهم في التواجد بحضرة المومياوات الملكية، ليستقبلهم تنبيه يحذر المصابين برهاب الأماكن المغلقة من ارتياد القاعة.

5 دقائق تنصح المشرفة المسؤولة من جانب المتحف عن تنظيم الدخول بانتظارهم على حواف البهو المستدير المؤدي لقاعة المومياوات، كنوع من التهيئة النفسية للزوار قبيل توديع هواتفهم وكاميراتهم، والانتقال إلى عالم آخر بالداخل، فيما تعرض على جدران وأرضية البهو ذي السقف المفتوح صور نادرة للمومياوات في توابيتها، ونقوش ملونة من جدران المعابد.

إضاءة خافتة، تسهم الأرضيات والجدران المصنوعة من الجرانيت الأسود في تدعيم مهمتها بعزل التشتيت والتركيز على تفاصيل المومياوات وصحبتهم من التوابيت والمقتنيات الملكية، فيما ترشد الأسهم على الأرضيات إلى الطريق عبر الممرات منذ بداية الرحلة لدى مومياء الملك سقنن رع.

وتشترك جميع المومياوات في العرض من خلال توابيت زجاجية تكشف تفاصيل المومياء من كافة الجهات، وبداخل كل تابوت توجد شاشة تظهر درجة حرارة التابوت ونسبة الرطوبة، وتثبت درجة الحرارة في غالبية التوابيت لدى 20 درجة مئوية، كما يجاور كل ملك على الجدار لوحات نحاسية يكتب على كل منها أبرز النقاط عن إنجازاته والعصر الذي ينتمي إليه.

وتتقدم مومياء سقنن رع رحلة الزوار، وتعرض في لفائفها الكتان المميزة، فيما يعرض في محطيها تابوت الملك وشاشات تعرض بعض صور الآشعة الخاصة به.

من المدخل الضيق نسبيًا، ينتقل الزائر بعد خطوات معدودة إلى ساحة أوسع، وتضم مومياوات الملكة أحمس نفرتاري، والملك أمنحتب والملك أحمس، ومن هذه القاعة الواسعة، ينتقل الزائر إلى ممر أكثر ضيقًا يشمل مومياء تحتمس الثاني، ومنه إلى ممر آخر يجسد جناح الملكة حتشبسوت.

ومن جناح حتشبسوت تقود الأسهم إلى جناح تحتمس الثالث، ومنه إلى جناح مومياء أمنحتب الثاني، وإلى جواره مجموعة من المقتنيات والتماثيل الخاصة به، ومنه إلى جناح تحتمس الرابع، ومقتنياته أيضًا.

وفي جناح شبه مستقل أيضًا، ولكنه متصل بالمسار، يقود جناح تحتمس الرابع إلى جناح الملكة تي والذي يضم مومياءها وتابوتها، ومنه إلى الملوك: سيتي الأول، ورمسيس الثاني، ومرنبتاح.

وتتجاور مومياوات الملكين سيتي الثاني و سبتاح في قاعة واحدة، ومنها إلى حضرة رمسيس الثالث وتابوته، وأيضًا الشاشات التي تعرض صور والأشعات المقطعية التي تتيح نظرة إلى داخل المومياء، مواضع الإصابات، وحتى بعض التمائم التي تركت داخل قفصه الصدري.

وفي القاعة الأخيرة، يتجاور الملوك رمسيس الرابع، ورمسيس الخامس، ورمسيس السادس، ورمسيس التاسع، من حيث تنتهي الرحلة داخل قاعة المومياوات مؤدية إلى سلم آخر، ومصعد أيضًا، يوصلان كلاهما إلى قلب القاعة المركزية.

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افتتاح المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط - صورة أرشيفية

المتحف القومى للحضارة المصرية بالفسطاط - صورة أرشيفية

المتحف القومى للحضارة المصرية بالفسطاط - صورة أرشيفية

المتحف القومى للحضارة المصرية بالفسطاط - صورة أرشيفية