شكرا لقرائتكم خبر عن علاء مبارك يشيد بمسلسل «الاختيار 2»: يوثق وجود مسلحين في اعتصام رابعة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أشاد علاء مبارك، نجل الرئيس الأسبق حسني مبارك، بمسلسل «الاختيار 2»، وقال إنه يوثق الأحداث التي حدثت في اعتصام رابعة ويؤكد وجود مسلحين في الاعتصام وفوق أسطح العمارات ويظهر أعمال القتل والعنف التي حدثت من حرق للكنائس واقتحام الأقسام.

ووجه علاء مبارك، عبر حسابه على «تويتر»، مساء الأحد، التحيه لـ«كل القائمين على هذا العمل ولأبطال الشرطة والجيش»، مضيفا: «رحم الله شهداء الوطن وحفظ لنا مصرنا».

مسلسل الاختيار ٢ يقوم بتوثيق الأحداث التي حدثت في رابعة ويؤكد وجود مسلحين في رابعة وفوق اسطح العمارات ويظهر اعمال القتل والعنف التي حدثت من حرق للكنائس واقتحام الاقسام، تحيه لكل القائمين على هذا العمل ولابطال الشرطة والجيش ورحم الله شهداء الوطن وحفظ لنا مصرنا.

تبدأ أحدث الحلقة السادسة من مسلسل الاختيار 2 مساء الاحد، بحصر نتائج اعمال العنف والإرهاب عقب فض اعتصامي «رابعة» و«النهضة» في فجر يوم 14 أغسطس 2013 وبعدها بدقائق قيام أعضاء جماعة الإخوان باقتحام أقسام الشرطة والكنائس في القاهرة والمحافظات.

وستظهر الحلقة السادسة من المسلسل تفاصيل تعرض للمرة الأولى عن الأحداث التي تلتها من اقتحام أقسام الشرطة والهجوم على بعض الكنائس وهروب قيادات الجماعة من الاعتصام، وكيفية هروب كل محمد البلتاجي وصفوت حجازي من مقر الاعتصام، وكذلك وجهة الإرهابي همام عطية قائد تنظيم «أجناد مصر» عقب خروجه من رابعة، وكذلك مخطط التنظيم المسلح للجماعة الذي يتولاه القيادي الإخواني محمد كمال والهارب الدكتور يحيي موسي في المسلسل.

بعد انتهاء أجهزة الأمن بوزارة الداخلية من فض اعتصامي رابعة والنهضة، عقد اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية آنذاك، مؤتمرًا صحفيًا أعلن فيه استشهاد 43 شرطيًا، من بينهم 18 ضابطا، منهم ضباط برتبة لواء وعقيدين، قامت العناصر الإرهابية باستهدافهم أثناء عملهم داخل قسم شركة كرداسة بطلقات من سلاح «آر بي جي».

وأعلنت وزير الداخلية في بيان صدر بعد الفض «إنفاذاً للتكليف من الحكومة باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لفض اعتصامي رابعة والنهضة، قامت الوزارة بوضع الخطة وإعداد الاحتياجات المطلوبة لتنفيذ الفض من عناصر بشرية مدربة وكذلك مركبات مناسبة مع الاستعانة بقوات متخصصة في التعامل مع تلك المواقف».

وأضافت وزارة الداخلية أنها عقدت عدة اجتماعات قبل الفض بتنفيذ العملية بدقة شديدة للخروج بأقل خسائر ممكنة حفاظاً على أرواح جميع الأطراف، مؤكدة أن التعليمات كانت بعدم استخدام أية أسلحة أثناء علمية الفض على أن يتم الاستخدام فقط قنابل الغاز وذلك بعد توجيه عدة إنذارات بمكبرات الصوت لمناشدة المعتصمين بالانصراف عبر ممرات تم تحديدها لهم.

وكشف البيان الصادر عن وزارة الداخلية في هذا التوقيت بأن الداخلية دائما حريصة على سلامة الجميع، ولهذا تحملنا من إسقاطات كثيرة اتهمنا فيها مرة بالتخاذل ومرة بارتعاش القرار، مؤكدة أن إطالة الاعتصام وعدم فضه حتى إتاحة الفرصة الكاملة للحلول السياسية حفاظًا على أرواح جميع أبناء الوطن.

وأكدت الوزارة بأنها شعرت خلال الفترة الماضية تعنت واضح واستمرار في التحريض وانتهاج أساليب الرعب والترويع وتهديد أمن البلاد وتعطيل مصالح المواطنين فكان لابد من اتخاذ قرار فض الاعتصام، مشيرة إلى أن القوات فوجئت بقيام عدد من المعتصمين بوضع تحصينات ومواقع وإطلاق النارية بكثافة تجاه القوات التي كانت تحلت بأقصى درجة من ضبط النفس.

بعد نجاح قوات الأمن من فض الاعتصام كلف مكتب الإرشاد بجماعة الإخوان عناصره بمهاجمة المنشآت الشرطية والدينية لنشر الفوضى في البلاد وقامت الأجهزة الأمنية بالتصدي لهم وتمكن بعضهم من اقتحام بعض المنشآت الشرطية بعد مواجهات عنيفة دارت بينهما.

ونظرا لأهمية الحلقة الخامسة من مسلسل الاختيار 2 فقررت الشركة المتحدة للخدمات بإذاعة حلقة اليوم من مسلسل «الاختيار» بدون فواصل إعلانية، نظرا لأنها تحوي أحداثًا مهمة مرت بها الدولة المصرية.