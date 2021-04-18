شكرا لقرائتكم خبر عن البابا تواضروس يستقبل رئيس جامعة الزقازيق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل البابا تواضروس الثاني، اليوم الأحد الأستاذ الدكتور عثمان شعلان رئيس جامعة الزقازيق والدكتور كمال شاروبيم الأمين العام للمجالس المتخصصة برئاسة الجمهورية والدكتور محمود عمر سليم عميد معهد الحضارة بجامعة الزقازيق.



تأتي الزيارة بغية الترتيب لإقامة احتفالية بمناسبة عيد دخول العائلة المقدسة أرض مصر، ووصولها منطقة تل بسطة إحدى محطات مسار رحلة العائلة. ومن المنتظر أن تقام الاحتفالية على مدى ثلاثة أيام خلال العام الجاري في الفترة من ٣١ مايو إلى ٢ يونيو، في إطار بروتوكول التعاون بين جامعة الزقازيق ومعهد الدراسات القبطية.



حضر اللقاء الدكتور إسحق عجبان عميد معهد الدراسات القبطية، والدكتور عادل فخري وكيل المعهد، والدكتور إيهاب عاطف رئيس قسم التربية الموسيقية بكلية التربية النوعية بجامعة الزقازيق.