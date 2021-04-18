شكرا لقرائتكم خبر عن ناجون من حادث قطار طوخ : «سمعنا صوت فرقعة شديدة.. ثم توقف القطار فقفزنا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر أنه اثناء مرور قطار ٩٤٩ سياحي المتجه من القاهرة إلى المنصورة، وفي تمام الساعة ١٣:٥٤ سقطت عدد ٤ عربات من القطار بمدخل محطة سندنهور.

ورصدت «المصري اليوم» بعض الشهادات والروايات من الركاب الناجين من حادث قطار طوخ .

وقال خالد أحمد، أحد الناجين من القطار، إنه من مدينة بنها، واستقل القطار من شبرا الخيمة، والقطار كان يسير بسرعة كبيرة من وقت خروجه من محطة شبرا الخيمة، وقبل مزلقان سندنهور وأثناء وجوده في العربة الرابعة سمع صوت فرقعة ثم توقف القطار فجأة، وبدأ يسمع صوت صراخ الركاب.

وقال آخر ويدعى شبل عبد الله، ويسكن في ميت غمر بمحافظة الدقهلية، إنه كان يستقل العربة الثالثة العادية خلف الجرار، وفجأة سمع صوت فرقعه شديدة بالقطار، تبين أنها صوت العربات التي انقلبت في نهاية القطار.

وأوضح عادل يسري، أحد الناجين، الذي كان يستقل العربة الثالثة، أنه شاهد بعد سماع صوت الفرقعة الركاب يقفزون من القطار، وهو ما قام بفعله هو الآخر.

وقالت يمنى، إحدى الراكبات، إنها تعمل في القاهرة وتركب القطار يوميا، وأضافت: «ربنا نجّاني من الحادث الأليم لأني كنت أركب في العربة الرابعة العادية، وجميع الضحايا من العربات المكيفة في مؤخرة القطار».