شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الخضروات والفاكهة بالمجمعات الاستهلاكية : الطماطم الأرخص والليمون الأعلى والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
تستمر المجمعات الاستهلاكية بوزارة التموين والتجارة الداخلية فى طرح كميات كبيرة من الخضروات والفاكهة، بجانب السلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك.
وفيما يلي قائمة أسعار الخضروات والفاكهة بالمجمعات الاستهلاكية، اليوم الأحد، وجاءت كالتالى:
- الطماطم بسعر 3.5 جنيه للكيلو.
-البطاطس 4.5 جنيه .
-البصل الأبيض 4.5 جنيه.
-البصل الأحمر بـ 5 جنيهات.
-الكوسة بـ 10 جنيهات.
-الجزر بـ 5.5 جنيه.
- الخيار بـ 10جنيهات.
والجوافة بـ 10.5 جنيه.
- الباذنجان الرومى بـ 7.7 جنيه.
-الفلفل الرومى بـ 11 جنيها.
- الباذنجان الأبيض بـ 11 جنيها.
- الفلفل البلدى بـ 10جنيهات.
-الفلفل الألوان 30 جنيها .
-الليمون بـ 27.7 جنيه.
-الفاصوليا الخضراء بـ 14 جنيها.
-التفاح السكرى 27 جنيها.
- كانتلوب " أناناس" بـ 8 جنيهات.
-اليوسفى بـ 11 جنيها .
- الموز البلدى 11 جنيها.
- العنب المستورد "أسود" بـ 35 جنيها.
- التفاح الإيطالى بـ 26 جنيها.
- البسلة بـ 9 جنيهات.
-البرتقال البلدى بـ 5 جنيهات.
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