أسعار الخضروات والفاكهة بالمجمعات الاستهلاكية : الطماطم الأرخص والليمون الأعلى

وفيما يلي قائمة أسعار الخضروات والفاكهة بالمجمعات الاستهلاكية، اليوم الأحد، وجاءت كالتالى:

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012