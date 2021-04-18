شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ أسوان : حل جذرى لمشاكل المياه المتراكمة منذ سنوات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد عليه اللواء أشرف عطية محافظ أسوان أثناء الاجتماع الموسع الذي عقده بحضور نائب المحافظ أحمد شعبان ومسؤولى الهيئة القومية وشركات مياه الشرب والصرف الصحى والمقاولون العرب والبيئة، على ضرورة اقتحام المشاكل المتراكمة منذ سنوات في بعض المحطات وشبكات مياه الشرب والصرف الصحى وفى مقدمتها خط الطرد الرئيسى لمحطة 11 بالكرور والذى سيتم تشكيل لجنة برئاسة نائب المحافظ للمعاينة الميدانية تمهيداً لعرض تنفيذ مشروع إحلاله وتجديده بالكامل لتوفير الإعتمادات المالية له على وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة الدكتور عاصم الجزار منها 1.2 كم بمنطقة الكرور و2.6 كم بطريق فيله وهو يعتبر حل جذرى لإنهاء المشاكل المتكررة من انفجار وكسورات في الخط الحالى.

أضاف، أن الأزمات لا تدار بشكل اجتهادى أو عشوائى، لكن من خلال سرعة التدخل وتسخير كافة الإمكانيات لمواجهتها ووضع الحلول الجذرية لها، وهو الذي يستلزم وجود قاعدة بيانات بالإمكانيات من سيارات ومعدات لأن ذلك مرتبط بحياة ومعيشة المواطنين اليومية .

ووجه بضرورة العمل بسياسة المواجهة السريعة وليس رد الفعل من خلال الوقوف على خريطة المناطق الساخنة التي تشهد تكرار الكسورات وانقطاع مياه الشرب استعداداً لفصل الصيف حتى لا يتأثر المواطن الأسوانى بأى خلل في المنظومة، خاصة في ظل ما تشهده المحافظة من طفرة في مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى منها مشروعات الهيئة القومية التي تضم 11 مشروعا للصرف الصحى بتكلفة 2 مليار جنيه ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة، بجانب مشروعات أخرى بتكلفة 900 مليون جنيه، بالإضافة إلى مشروعات شركة مياه الشرب والتي تضم 19 مشروعا بخطة الإحلال والتجديد بتكلفة 165 مليون جنيه، وأيضاً 41 مشروعا لإحلال وتجديد الشبكات والمحطات بتكلفة 100 مليون جنيه، فضلاً عن 485 مليون جنيه لإنشاء محطات معالجة وأيضاً مشروعات حياة كريمة.