شكرا لقرائتكم خبر عن حالة الطقس غدًا الإثنين في مصر .. رياح وأتربة وحرارة شديدة وأمطار رعدية بمناطق أخرى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية المصرية تقريرها عن حالة الطقس غدًا الاثنين ليسود طقس شديد الحرارة على كافه أنحاء الجمهورية، ويكون الطقس لطيفًا ليلاً على السواحل الشمالية ومعتدلًا على كافة الأنحاء.

وقالت «الأرصاد» إنه في ظل توقعات حالة الطقس غدًا هناك فرصة لسقوط أمطار خفيفة تكون رعدية أحيانًا على مناطق من جنوب البلاد وأقصى غرب البلاد وسلاسل جبال البحر الأحمر على فترات متقطعة، ويكون هناك نشاط للرياح المثيره للأتربة والرمال على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية والوجه البحري وجنوب البلاد،وتصل إلى حد العاصفة على غرب البلاد.

تكون درجات الحرارة المتوقعة غدًا الإثنين العظمى والصغرى ودرجة الحرارة المحسوسة كما يلي:

درجة الحرارة في القاهرة كما يلي: العظمى 41 درجة والصغرى 22 درجة ودرجة الحرارة المحسوسه 42 درجة مئوية.

درجة الحرارة في الإسكندرية كما يلي: العظمى 38 درجة والصغرى 18 درجة ودرجة الحرارة المحسوسه 40 درجة مئوية.

درجة الحرارة في وادي النطرون كما يلي: العظمي 37 درجة والصغرى 22 درجة ودرجة الحرارة المحسوسه 40 درجة مئوية.

درجة الحرارة في طنطا كما يلي: العظمى 40 درجة والصغرى 24 درجة ودرجة الحرارة المحسوسه 41 درجة مئوية.

درجة الحرارة في شبين الكوم كما يلي: العظمي 41 درجة والصغرى 22 درجة ودرجة الحرارة المحسوسه 42 درجة مئوية.

درجة الحرارة في دمنهور كما يلي: العظمى 38 درجة والصغرى 21 درجة ودرجة الحرارة المحسوسه 39 درجة مئوية.

درجة الحرارة في بلطيم كما يلي: العظمى 36 درجة والصغرى 17 درجة ودرجة الحرارة المحسوسه 39 درجة مئوية.

درجة الحرارة في مطروح كما يلي: العظمي 34 درجة والصغرى 17 درجة ودرجة الحرارة المحسوسه 37 درجة مئوية.

درجة الحرارة في السلوم كما يلي: العظمى 33 درجة والصغرى 17 درجة ودرجة الحرارة المحسوسه 35 درجة مئوية.

درجة الحرارة في سيوة كما يلي: العظمي 39 درجة والصغرى 22 درجة ودرجة الحرارة المحسوسه 40 درجة مئوية.

درجة الحرارة في بورسعيد كما يلي: العظمي 36 درجة والصغرى 21 درجة ودرجة الحرارة المحسوسه 37 درجة مئوية.

درجة الحرارة في دمياط كما يلي: العظمى 40 درجة والصغرى 23 درجة ودرجة الحرارة المحسوسه 42 درجة مئوية.

درجة الحرارة في الزقازيق كما يلي: العظمى 41 درجة والصغرى 22 درجة ودرجة الحرارة المحسوسه 42 درجة مئوية.

درجة الحرارة في المنصورة كما يلي: العظمي 40 درجة والصغرى 21 درجة ودرجة الحرارة المحسوسه 41 درجة مئوية.

درجة الحرارة في الإسماعيلية كما يلي: العظمى 42 درجة والصغرى 22 درجة ودرجة الحرارة المحسوسه 43 درجة مئوية.

درجة الحرارة في السويس كما يلي: العظمي 40 درجة والصغرى 23 درجة ودرجة الحرارة المحسوسه 41 درجة مئوية.

درجة الحرارة في العريش كما يلي: العظمى 41 درجة والصغرى 22 درجة ودرجة الحرارة المحسوسه 42 درجة مئوية.

درجة الحرارة في رفح كما يلي: العظمى 40 درجة والصغرى 22 درجة ودرجة الحرارة المحسوسه 41 درجة مئوية.

درجة الحرارة في راس سدر كما يلي: العظمى 37 درجة والصغرى 23 درجة ودرجة الحرارة المحسوسه 39 درجة مئوية.

درجة الحرارة في نويبع كما يلي: العظمى 39 درجة والصغرى 24 درجة ودرجة الحرارة المحسوسه 40 درجة مئوية.

درجة الحرارة في طابا كما يلي: العظمى 37 درجة والصغرى 24 درجة ودرجة الحرارة المحسوسه 38 درجة مئوية.

درجة الحرارة في كاترين كما يلي: العظمى 34 درجة والصغرى 24 درجة ودرجة الحرارة المحسوسه 36 درجة مئوية.

درجة الحرارة في شرم الشيخ كما يلي: العظمى 37 درجة والصغرى 25 درجة ودرجة الحرارة المحسوسه 38 درجة مئوية.

درجة الحرارة في الغردقة كما يلي: العظمى 38 درجة والصغرى 25 درجة ودرجة الحرارة المحسوسه 40 درجة مئوية.

درجة الحرارة في الفيوم كما يلي: العظمى 41 درجة والصغرى 23 درجة ودرجة الحرارة المحسوسه 42 درجة مئوية.

درجة الحرارة في بني سويف كما يلي: العظمى 41 درجة والصغرى 24 درجة ودرجة الحرارة المحسوسه 42 درجة مئوية.

درجة الحرارة في المنيا كما يلي: العظمى 41 درجة والصغرى 25 درجة ودرجة الحرارة المحسوسه 42 درجة مئوية.

درجة الحرارة في أسيوط كما يلي: العظمى 41 درجة والصغرى 25 درجة ودرجة الحرارة المحسوسه 42 درجة مئوية.

درجة الحرارة في سوهاج كما يلي: العظمى 41 درجة والصغرى 27 درجة ودرجة الحرارة المحسوسه 43 درجة مئوية.

درجة الحرارة في قنا كما يلي: العظمى 42 درجة والصغرى 28 درجة ودرجة الحرارة المحسوسه 43 درجة مئوية.

درجة الحرارة في الأقصر كما يلي: العظمى 42 درجة والصغرى 29 درجة ودرجة الحرارة المحسوسه 42 درجة مئوية.

درجة الحرارة في أسوان كما يلي: العظمي 42 درجة والصغرى 30 درجة ودرجة الحرارة المحسوسه 43 درجة مئوية.

درجة الحرارة في ادفو كما يلي: العظمى 42 درجة والصغرى 30 درجة ودرجة الحرارة المحسوسه 44 درجة مئوية.

درجة الحرارة في أبوسمبل كما يلي: العظمى 41 درجة والصغرى 29 درجة ودرجة الحرارة المحسوسه 42 درجة مئوية.

درجة الحرارة في الوادي الجديد كما يلي: العظمى 41 درجة والصغرى 27 درجة ودرجة الحرارة المحسوسه 42 درجة مئوية.

درجة الحرارة في شلاتين كما يلي: العظمى 34 درجة والصغرى 22 درجة ودرجة الحرارة المحسوسه 36 درجة مئوية.

درجة الحرارة في حلايب كما يلي: العظمى 30 درجة والصغرى 21 درجة ودرجة الحرارة المحسوسه 34 درجة مئوية.

قدمت هيئة الأرصاد الجوية نصائح لمواجهة حالة الطقس اليوم أهمها:

عدم التعرض المباشر لأشعة الشمس وعند الاضطرار للخروج، ارتداء قبعة أو واقيًا من الشمس، والبحث عن أماكن الظل.

عدم ترك أي مواد قابلة للاشتعال في السيارات مثل زجاجات الكحول في مقابل الشمس.

عدم التواجد في أماكن سيئة التهوية.

شرب الماء والسوائل بكثرة بعد الإفطار وخلال الليل.

ارتداء ملابس فضفاضة وقطنية.

حالة الطقس غدًا الإثنين في مصر.. رياح مثيرة للأتربة وحرارة شديدة وأمطار رعدية أحيانًا .. صورة من ارتفاع درجة الحرارة فى الأقصر