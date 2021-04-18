شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة التضامن تتعهد بتقديم كافة سبل الدعم والتعويضات لمتضررى حادث قطار طوخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصلت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي إلى موقع حادث قطار الركاب رقم 949 القاهرة – المنصورة بمحافظة القليوبية، حيث وجهت الهلال الاحمر المصري بالتوجه إلى موقع الحادث على الفور واتخاذ كافة الاجراءات والاسعافات الاولية للمصابين وتقديم مختلف أوجه الدعم النفسي والمعنوي لهم وتوزيع أدوات الحماية الشخصية والمساعدة في نقل المصابين للمستشفيات ولم شملهم مع أسرهم.

وتعهدت وزيرة التضامن الاجتماعي بتقديم كافة سبل الدعم سواء كان نفسيا او اجتماعيا او من خلال صرف التعويضات للمصابين وأسر الوفيات.

وأعربت القباج عن خالص التعازي لأسر الضحايا داعية الله أن يتغمدهم بواسع رحمته، كما أعربت عن تمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين.

وفي ذات الإطار، قامت الجمعيات الاهلية الشريكة ببدء حملات التبرع بالدم وتوزيع الاغذية على أسر المصابين ،وبالتزامن مع وصول وزيرة التضامن الاجتماعي لموقع الحادث، قام فضيلة الإمام أحمد الطيب شيخ الازهر بالتنسيق مع وزيرة التضامن الاجتماعي، حيث عرض استعداده لتقديم كافة اوجه الدعم الممكنة وصرف مستحقات أي مصاب أو متوفى.

