شكرا لقرائتكم خبر عن وصول ونش عملاق لرفع عربات قطار طوخ المنكوب وإزالة آثار الحادث.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصل قبل قليل ونش عملاق تابع لهيئة السكك الحديدة لرفع عربات قطار طوخ المنكوب من أجل إعادة حركة السير مرة أخرى بين القاهرة والمنصورة جاء ذلك عقب وصول وزير النقل بحضور محافظ القليوبية وتمت بالفعل أعمال رفع العربات من على القضبان.

‎هذا وقد كلّف الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، ‏بتشكيل لجنة تضم فى عضويتها كلا من: هيئة الرقابة الإدارية، والهيئة الهندسية للقوات المسلحة، والكلية ‏الفنية العسكرية، وكليات الهندسة؛ للوقوف على أسباب حادث خروج عدد 4 عربات من القطار رقم 949 ‏المتجه من القاهرة إلى مدينة المنصورة، اليوم، على أن يتم موافاة رئيس الجمهورية بتقرير مفصل فى ‏هذا الشأن‎.

وصرح الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، بأنه تم تكليف وزيرى التعليم العالى والصحة، بتفقد ‏المستشفيات التى تم نقل مصابى الحادث إليها، مؤكدا على تقديم كامل الخدمات الصحية اللازمة ‏للمصابين، فيما تم تكليف وزيرة التضامن الاجتماعى بسرعة صرف التعويضات للمتضررين من الحادث‎.

وكان الخليج 365 قام قبل قليل ببث فيديو مباشر من مكان حادث إنقلاب طوخ حيث تم الدفع بعدد 58 سيارة من محافظات القليبوبية والشرقية وجار نقل المصابين المستشفيات المختلفة وأن محافظة القليبوبية قالت في بيان لها قبل قليل عن ارتفاع عدد المصابين بحادث إنقلاب الركاب بطوخ إلى 103 حالة إصابة وذلك عقب خروج 8 عربات من القطار عن القضبان أثناء عودة من رحلته من القاهرة في إتجاه المنصورة وجار المتابعة لحالات الإصابة والمتوفين وأنتقل المحافظ إلى مكان الحادث على رأس كافة القيادات التنفيذية.

وجار الآن الدفع بأحد الأوناش العملاقة لرفع العربات الثمانية التي سقطت على القضبان وأن الصحة أعلنت في بيان لها أن عدد المصابين 98 مصابا حتى الأن وتم نقل المصابين لمستشفيات بنها والقليبوبية والشرقية وقد قام أهالى قرية طوخ بتقديم الدعم لركاب القطار من خلال تقديم المشروبات وتوفير سيارات لنقل الغير مصابين إلى محل إقامتهم.

ومن جانبها انتقلت النيابة العامة والإدلة الجنائية إلى مكان الحادث لعمل المعاينة اللازمة لمكان الحادث وإعداد التقارير اللازمة حول الحادث تمهيدا لبدء التحقيقات من قبل النيابة العامة.

كانت هيئة الإسعاف بالقليوبية بـ20 سيارة إسعاف لنقل مصابي حادث انقلاب قطار، حيث شهدت المنطقة قبل محطة سكة حديد طوخ في محافظة القليوبية، خروج قطار 949 القاهرة المنصورة عن القضبان.

وعلى جانبا أخر أكد مصدر بمرفق إسعاف الشرقية لـ"الخليج 365"، أن هيئة الإسعاف بالشرقية، دفعت بـ20 سيارة إسعاف لدعم إسعاف بنها فى نقل مصابي حادث انقلاب قطار، حيث شهدت المنطقة قبل محطة سكة حديد طوخ في محافظة القليوبية، خروج قطار 949 القاهرة المنصورة عن القضبان.

وتفقد الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، يرافقه الدكتور ناصر الجيزاوي القائم بأعمال رئيس جامعة بنها، والدكتور عمرو الدخاخني المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة بنها، بعد عصر اليوم الأحد، مستشفى بنها الجامعي؛ للاطمئنان على تقديم كافة أوجه الرعاية الطبية والعلاجية لمصابي حادث قطار طوخ.

وأعلن الدكتور عادل مبارك رئيس جامعة المنوفية رفع حالة الاستعداد القصوى بمستشفيات جامعة المنوفية للتعامل مع الحالات التى قد يتم تحويلها وتستقبلها طوارئ المستشفيات الجامعية جراء حادث قطار طوخ بمحافظة القليوبية.