شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. رئيس الوزراء يتابع حادث خروج قطار عن القضبان فى طوخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 على مدار الساعات القليلة الماضية، المزيد من الأخبار والتقارير الهامة، أبرزها: رئيس الوزراء يتابع حادث خروج قطار عن القضبان فى طوخ.

رئيس الوزراء يتابع حادث خروج قطار عن القضبان فى طوخ

أجرى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، اتصالًا هاتفيًا بوزير النقل ومحافظ القليوبية لمتابعة حادث قطار القاهرة- المنصورة، موجهًا وزارة الصحة بتوفير الخدمات الطبية اللازمة للمصابين

وزيرة الصحة تتوجه إلى القليوبية لمتابعة الحالة الصحية لمصابى حادث قطار طوخ

أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الأحد، إصابة 97 مواطنًا فى حادث قطار (القاهرة - المنصورة) بمدينة طوخ محافظة القليوبية، حيث أوضح الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية والمتحدث الرسمى للوزارة، أنه فور وقوع الحادث تم الدفع بـ 58 سيارة إسعاف نقلت المصابين إلى مستشفيات (بنها التعليمي، قليوب التخصصي، بنها الجامعي).

التعليم: 574 ألف طالب بالثانوية دخلوا على منظومة التحديثات الخاصة بالتابلت

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني نجاح تجربة الاختبار التقني التجريبي الأول لطلبة الثانوية العامة في يومه الأول، كأول تجربة لقياس كفاءة الشبكات الداخلية بالمدارس وخطوط الربط" الفايبر"، لرصد جميع الملاحظات والعمل على حلها.

وزير الخارجية يبحث مع نظيره اليونانى تطورات الأوضاع فى منطقة شرق المتوسط

استقبل وزير الخارجية سامح شكرى، اليوم الأحد، نظيره وزير خارجية اليونان "نيكوس ديندياس"، حيث تناولا سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين وفرص تطويرها، وذلك انطلاقًا من أواصر الصداقة التاريخية التى تربط البلدين والتعاون والتنسيق المستمرين فى مختلف أوجه العلاقات، كما تم تناول عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

التنمية المحلية توجه بتوفير وسائل مواصلات لنقل ركاب قطار طوخ لمحافظاتهم

أجرى اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، اتصالا هاتفيًا مع اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية لمتابعة حادث انقلاب عدد من عربات قطار المنصورة - القاهرة وذلك بمنطقة سندنهور بمنطقة طوخ بالقليوبية.

السكة الحديد تكشف تفاصيل حادث قطار طوخ.. وتؤكد: جار معرفة الأسباب

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، تفاصيل حادث قطار طوخ بالقليوبية، حيث أكدت أنه اثناء مرور قطار 949/ 3209 سياحى المتجه من القاهرة اى المنصورة وفى تمام الساعة 1:54 مساء، سقطت 4 عربات من القطار بمدخل محطة سندنهور وجارى الوقوف على أسباب الحادث.

هل الإفطار يكون على صوت المدفع أم بأذان المغرب؟.. دار الإفتاء تجيب

نشرت دار الإفتاء المصرية، على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، إجابة على أحد الأسئلة والذى جاء به: هل الإفطار فى رمضان يكون بمدفع الإفطار أم بالأذان؟

بيان لمحافظة القليوبية: إصابة 103 أشخاص فى حادث خروج قطار طوخ عن القضبان

أعلنت محافظة القليوبية في بيان لها منذ قليل، أنه أصيب 103 أشخاص إثر خروج قطار 949 القاهرة المنصورة عن القضبان.

مدبولى: الرئيس السيسي وجه بالعمل على توفير الرعاية الصحية لجميع المواطنين

تلقى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، تقريرا من الدكتور حسام المصرى، المستشار الطبى لرئيس الوزراء، رئيس لجنة الاستغاثات الطبية، عما حققته اللجنة الطبية العليا ولجنة الاستغاثات الطبية من جهود وأعمال فى سبيل رصد الاستغاثات الطبية على جميع وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعى، والتعامل الفورى معها، وذلك على مدار الربع الأول للعام الجارى 2021.

انتهاء اختبار الثانوية العامة التجريبى.. والطلاب يحددون المشكلات التقنية

انتهى طلاب الثانوية العامة قبل قليل من أداء الاختبار التجريبى فى أول يوم، مؤكدين أن هناك مشكلات فنية حدثت أثناء عقد الاختبار من بينها غلق الأجهزة بأرقام سرية وصعوبة الدخول عليها وعدم الحصول على اسم كلمة المرور من تطبيق تنويهات، موضحين أنهم يعملون لإزالة كل هذه المشكلات لعدم تكرارها مرة أخرى فى الامتحان الذى يعقد بعد غد الثلاثاء والخميس 22 أبريل الجارى.

الأرصاد: نشاط لمنخفض السودان الموسمى لأول مرة بالربيع والحرارة ترتفع لـ40 درجة

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن نشاط لمنخفض السودان الموسمى لأول مرة خلال فصل الربيع، معلنا ارتفاع كبير فى درجات الحرارة على جنوب البلاد بوجه خاص.

الدفع بـ 20 سيارة إسعاف لنقل المصابين للمستشفيات بحادث انقلاب قطار طوخ

دفعت هيئة الإسعاف بالقليوبية بـ20 سيارة إسعاف لنقل مصابي حادث انقلاب قطار، حيث شهدت المنطقة قبل محطة سكة حديد طوخ في محافظة القليوبية، خروج قطار 949 القاهرة المنصورة عن القضبان.

قوات حرس الحدود تضبط 125 ألف طلقة وتدمر 5 أنفاق خلال شهر

واصلت قوات حرس الحدود تنفيذ المهام المكلفين بها لتأمين حدود الدولة والتصدى للمهربين والمخربين والعناصر الإجرامية، وتمكنت قوات حرس الحدود خلال الشهر الماضى على كافة الإتجاهات الإستراتيجية للدولة من تحقيق العديد من النجاحات، حيث تم ضبط عدد 125 ألف طلقة مختلفة الأعيرة، و50 بندقية أنواع منها الخرطوش وضغط هواء وبندقية صيد و3 هواتف للإتصال عبر الأقمار الصناعية، وإكتشاف وتدمير عدد 5 فتحات نفق، فضلاً عن مبالغ مالية كبيرة من العملات المصرية .

قناة السويس تنفى صحة المعلومات المتداولة عن نتائج تحقيقات حادث السفينة إيفرجيفن

قالت هيئة قناة السويس، في بيان لها، إنه تعليقًا على ما تم نشره على بعض المواقع الإخبارية ووسائل الإعلام، بشأن إعلان تفاصيل تتعلق بنتائج تحقيقات حادث جنوح سفينة الحاويات البنمية EVER GIVEN ، تنفى هيئة قناة السويس صحة ما تم نشره من معلومات جملة وتفصيلًا، مؤكدة على أن التحقيقات مازالت جارية حتى الآن، وذلك بالتوازى مع استمرار المفاوضات مع الشركة المالكة للسفينة وشركة التأمين بهدف الوصول إلى اتفاق يلائم كافة الأطراف.